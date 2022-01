Equipe de France: "Sans lui, pas de deuxième étoile", Griezmann défend Umtiti

Antoine Griezmann a pris la défense de Samuel Umtiti sur les réseaux sociaux, le qualifiant de professionnel "irréprochable" malgré sa situation délicate en club avec le Barça.

En difficulté depuis le titre de champion du monde conquis avec l'équipe de France en 2018, Samuel Umtiti a reçu le soutien d'Antoine Griezmann, son ex-coéquipier au Barça. Sur Twitter, le joueur de l'Atlético a répondu à Didier Roustan. "Didier, sans Sam y'a pas de deuxieme étoile. Ça fait un an que Samu est en pleine forme, mais apres y'a le choix des coachs! Un pro irréprochable! Un exemple pour tous les jeunes centraux français", a écrit l'attaquant des Bleus.

Une titularisation cette saison

Héros de la demi-finale du Mondial russe face à la Belgique, Samuel Umtiti a littéralement donné de son corps pour offrir la deuxième étoile à l'équipe de France. Fragilisé par son genou, l'ancien lyonnais a vu son temps de jeu nettement réduire ces dernières saisons. Arrivé en Catalogne à l'été 2017, il avait disputé 50 matchs de Liga avant l'épopée russe.

Depuis, c'est un long chemin de croix pour le défenseur, qui ne fait plus vraiment partie des plans de Xavi, qui apprécie néanmoins son attitude. "Nous verrons ce qui se passe avec Samuel. Je n'ai pas à me plaindre de lui ni de personne d'autre. Tous les joueurs sont très professionnels", confiait le coach barcelonais en conférence de presse. Cette saison, Samuel Umtiti n'a disputé qu'un seul match face à Osasuna, le 12 décembre dernier (2-2). Alors qu'il possède l'un des plus gros salaires du club, l'international français pourrait aller voir ailleurs cet hiver.