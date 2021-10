Barça: Suarez en veut à Koeman, qui l’a appelé "40 secondes" pour lui dire de partir

Dans une interview accordée au journaliste espagnol Gerard Romero, mercredi sur Twitch, Luis Suarez est revenu sur son départ du FC Barcelone à l’été 2020. Avec une certaine rancune envers Ronald Koeman, qui l’a invité à faire ses valises de manière expéditive.

Il l’a encore en travers de la gorge. Et il ne s’en cache pas. Luis Suarez n’a pas digéré la manière dont il a été poussé vers la sortie par le FC Barcelone l’été dernier. Dans une interview accordée au journaliste espagnol Gerard Romero, mercredi sur Twitch, l’attaquant uruguayen est revenu sur cet épisode douloureux. Avec une vraie rancune envers Ronald Koeman. Suarez assure que le coach néerlandais, arrivé un mois plus tôt sur le banc catalan, l’a invité à faire ses valises de manière expéditive. Sans tenir compte de son passé et de son aura au sein du club, dont il portait le maillot depuis six ans.

"Koeman a manqué de personnalité"

"L’appel de Koeman pour me dire qu’il ne comptait pas sur moi a duré 40 secondes, dénonce le buteur 34 ans, qui a signé à l’Atlético de Madrid dans la foulée. Ce n’est pas une façon de dire au revoir à une légende. Il a manqué de personnalité pour me dire les choses clairement, si c’est lui ou le club qui ne m’aimait pas".

C’est dans ce contexte nébuleux qu’El Pistolero a quitté le Camp Nou, avec une Ligue des champions et quatre Liga dans ses bagages (entre autres). Le cœur lourd. A un moment où Lionel Messi venait de demander officiellement son départ, à un an de la fin de son contrat (il sera finalement retenu par sa direction, avant de signer libre au PSG en août dernier).

"J’étais très mal"

"Ça a été des jours très difficiles en raison de tout ce que j’ai donné au club, se souvient Suarez. J’ai parlé avec Leo après l’appel de Koeman. Ça a été une année compliquée sur tous les plans. Messi a demandé à partir et ils se sont séparés de moi. Nos deux familles ont passé un très mauvais moment. J’étais très mal en rentrant de l’entraînement."

L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam s’est consolé depuis en remportant le championnat d’Espagne avec l’Atlético, où Antoine Griezmann l’a rejoint cette saison. Ça ne l’empêche pas de continuer à suivre de près les résultats du Barça. Avec un message bienveillant à l’adresse de ses socios de l'équipe culé, qui l’ont toujours soutenu: "Soyez patients. Le temps du meilleur joueur du monde est révolu et il y a une période de transition économique à passer jusqu'à ce que tout puisse se stabiliser pour ramener les meilleurs".