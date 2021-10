Liga: l'Atlético enfonce le Barça, Lemar et Suarez brillent

Le choc de la 8e journée de Liga entre l'Atlético de Madrid et le Barça a tourné court. Dominateurs de bout en bout, les Colchoneros l'ont emporté (2-0), pas gênés par des Catalans décevants. Lemar et Suarez ont marqué.

Le Barça n'a pas résisté à la fougue madrilène. Les hommes de Ronald Koeman, frustré en tribunes par la prestation des siens, ne sont jamais parvenus à inquiéter ceux de Diego Simeone, déchainés en première période. Le club blaugrana n'est que 9e de Liga, pendant que l'Atlético de Madrid rejoint le Real en tête du championnat après sa victoire sans contestation (2-0).

Lemar brille, Suarez se venge

Auteur de la première alerte sur le but de ter Stegen (9e), une nouvelle fois abandonné par sa défense, Thomas Lemar a dévoré les espaces dans le camp adverse, comme sur son but, après un excellent service de Luis Suarez (24e). Les deux hommes se retrouveront sur le but de break juste avant la pause, avec cette fois-ci le Français passeur décisif pour l'Uruguayen (44e).

L'ancien avant-centre du Barça, boudé par le club blaugrana à l'été 2020, a célébré son but de manière curieuse, entre un geste d'excuse et un pied de nez à son ancienne direction. Quoi qu'il en soit, l'Atlético venait de faire le plus dur et ne sera pas véritablement mis en danger en seconde période. Les entrées en jeu de Fati d'un côté, et de Griezmann de l'autre, n'auront pas apporté beaucoup de mouvement dans une fin de rencontre au scénario déjà connu des supporters colchoneros.

Depay était encore trop seul

Sans aucun tir cadré, le Barça n'avait rien de mieux à espérer, alors que son entraîneur est plus que jamais sur la sellette malgré le démenti de sa direction plus tôt dans la journée. Une impuissance marquée par la prestation de Depay, toujours volontaire et souvent virevoltant, mais désespérément seul dans une attaque affaiblie et stérile. Une fois encore.