Betis Séville: Fekir serait dans le viseur du Barça

D'après le quotidien andalou Estadio Deportivo, le meneur de jeu du Betis Séville Nabil Fekir (27 ans) suscite l’intérêt d’Arsenal et du nouveau président du Barça, Joan Laporta. Le champion du monde dispose d’une clause de départ à 90 millions d'euros.

Et si la carrière de Nabil Fekir se poursuivait en Catalogne ? Ce samedi, le joueur du Betis Séville s’affiche en Une du quotidien andalou Estadio Deportivo. Il est moins question de ses performances sur les terrains de Liga que de son avenir. Sous contrat au Real Betis jusqu’en 2023, le champion du monde arrivé en 2019, en provenance de l’OL, suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Deux grands d'Europe seraient particulièrement intéressés par le Français de 27 ans en vue d’un transfert au prochain mercato : Arsenal et le Barça. Il faut dire qu'après des débuts poussifs, Nabil Fekir a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Son but "maradonesque" inscrit il y a une semaine face à Levante a fait le tour du monde et marqué les esprits. Notamment du côté de Barcelone.

>> Le mercato en direct

Messi, la clé de l'opération ?

L’ex-Gone plait beaucoup au nouveau président du club catalan Joan Laporta. Si sa clause de départ de 90 millions d’euros est trop élevée pour les finances, dans le rouge, du Barça, le patron des Blaugrana réfléchirait à plusieurs solutions pour finaliser l’opération. Un transfert qui aurait bien sûr plus de chances d'aboutir si Lionel Messi ne prolonge pas et quitte le Barça en fin de saison, au terme de son contrat.

L'OL est intéressé sur la revente

Par ailleurs, Nabil Fekir aurait récemment confié ses intérêts à Promoesport, une société catalane. Non retenu par Didier Deschamps pour le rassemblement de l’équipe de France, le milieu de terrain aux 25 sélections avait rejoint le Bétis Séville il y a deux ans pour 20 millions d’euros. L’opération avait coûté 19,75 millions d'euros, plus 10 M€ de bonus et 20% sur la plus-value à la revente. Autant dire que Jean-Michel Aulas suivra ce dossier avec attention…