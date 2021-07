Bordeaux annonce Petkovic… en trollant les Bleus

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce mardi soir l’arrivée comme entraîneur de Vladimir Petkovic, qui succède à Jean-Louis Gasset, en s’appuyant sur l’exploit de la Suisse, dont il était le sélectionneur, face à l’équipe de France à l’Euro.

"Ça va pas ?", "ça fait mal un peu", "pire vidéo d’annonce", "pourquoi tu nous rappelles des souvenirs si durs"… L’annonce de l’arrivée de Vladimir Petkovic sur le banc des Girondins de Bordeaux a provoqué quelques réactions épidermiques sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le club a décidé de présenter son nouvel entraîneur avec des images de "l’exploit" de la Suisse en 8es de finale de l’Euro face à l’équipe de France. Vladimir Petkovic (57 ans) était le sélectionneur suisse sur ce match, le dernier des Bleus cet été, qui s’est conclu par une qualification helvète aux tirs au but. Et le site des Girondins a enfoncé le clou : "C’est une annonce qui ne va pas forcément ravir certains inconditionnels de l’équipe de France, mais - au moins - elle fera plaisir à tous nos supporters".

C’est donc l’ancien milieu de terrain né à Sarajevo, naturalisé suisse, qui a été choisi pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset. Il dirigeait la Suisse depuis 2014, un pays où il a fait l’essentiel de sa carrière, hormis un passage de 18 mois à la Lazio Rome (2012-2014). "Nous sommes tellement fiers de pouvoir recruter Vladimir (Petkovic), explique Gérard Lopez, le président bordelais. Il a le profil parfait pour s’inscrire dans un projet long terme avec le club. A titre personnel, je dois également le remercier pour sa détermination et son envie de nous rejoindre. Cela a fait la différence. Recruter un tel coach avec une telle aura et un tel CV, c’est aussi la preuve de notre ambition pour cette saison. Je remercie également la fédération suisse pour nous avoir permis d’établir des échanges sains et productifs afin de faciliter le départ de Vladimir Petkovic."

Lopez salue Gasset

A Bordeaux, la tâche de Vladimir Petkovic ne s’annonce pas simple. La saison dernière, Jean-Louis Gasset a longtemps bataillé pour éviter la descente sportive, avant que la relégation administrative soit évitée de justesse par la reprise du club par Gérard Lopez. Le nouveau patron des Girondins a d’ailleurs salué l’ex-coach bordelais, qui était revenu en tant que n°1 l’été dernier après avoir été l’adjoint de Laurent Blanc à une époque beaucoup plus enthousiasmante (2007-2010). "Jean-Louis Gasset est un entraîneur et un homme d’expérience. Je tiens à lui exprimer tout mon respect et ma gratitude, a assuré Gérard Lopez. La saison dernière a été particulièrement difficile. Jean-Louis a su garder le cap pour le bien du FC Girondins de Bordeaux. Même dans cette période de changement, il a répondu présent avec honnêteté et élégance." Son successeur a seulement 12 jours de travail devant lui pour préparer le premier match de la saison en Ligue 1, face à Clermont.