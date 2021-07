Bordeaux: Petkovic va succéder à Gasset

Selon L'Equipe et Blick, les Girondins de Bordeaux ont trouvé un accord avec la Fédération suisse pour que Vladimir Petkovic succède à Jean-Louis Gasset sur le banc.

L’effectif des Girondins de Bordeaux ne s’est pas encore renforcé cet été, mais le club a désormais un nouvel entraîneur à sa tête. Selon L’Equipe et le quotidien helvète Blick, un accord a été trouvé pour que Vladimir Petkovic, quart de finaliste du dernier Euro avec la Suisse après avoir éliminé les Bleus en 8es, va succéder à Jean-Louis Gasset.

Libéré de son contrat par la Fédération suisse de football (ASF), Vladimir Petkovic doit s'engager pour les trois prochaines saisons avec les Girondins. Artisan des succès de l’équipe nationale helvétique à l’Euro, Petkovic est la première prise de l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez, qui a racheté le club il y a peu.

L’ancien président du LOSC aurait pris contact avec son nouvel entraîneur il y a un peu moins de dix jours selon le quotidien Blick. Vladimir Petkovic a ensuite demandé à la Fédération suisse de football d’être libéré de son contrat, qui allait jusqu'à la fin de la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Viser la première partie de tableau

Le président Gérard Lopez a récemment dessiné les contours du projet qu’il souhaitait développer à Bordeaux, stipulant qu’en dépit d’un mercato très court, il pourrait y avoir des changements à venir au sein de l’effectif.

"Et puis sportivement pour une première saison, on va essayer de viser la première partie de tableau en sachant que l'objectif est clair, c'est de jouer en troisième saison pour l'Europe. On va essayer de rattraper le train qui est passé un jour et s'y accrocher", avait-il ajouté lors de sa première sortie publique.