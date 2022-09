Bordeaux: Baysse met un terme à sa carrière et conserve un poste aux Girondins

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce lundi la nomination de Paul Baysse au poste d'ambassadeur du club, entérinant par la même occasion la fin de carrière du défenseur de 34 ans, qui va rester au sein du club au scapulaire.

On ne reverra plus Paul Baysse sur une pelouse de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce lundi la nomination du défenseur de 34 ans au poste d'ambassadeur du club, actant par la même occasion la fin de sa carrière professionnelle. Victime d'une rupture du ligament croisé en mai 2021, il avait manqué quasiment l'intégralité de la saison dernière, disputant 11 petites minutes en cumulé entre avril et mai.

"Paul a choisi de mettre un terme à une longue et dense carrière en cette fin de mercato 2022, facilitant ainsi le recrutement du club et l’opportunité pour les jeunes du centre de formation de montrer leurs qualités", écrivent les Girondins dans un communiqué.

Il remplace Laurent Koscielny à ce poste

"Représentant du club auprès des partenaires et du monde associatif avec une reconversion parallèle en tant qu’entraîneur, Paul va remplacer à ce poste Laurent Koscielny qui quitte le FC Girondins de Bordeaux, au terme d’un accord amiable."

Formé aux Girondins de Bordeaux, Baysse, international espoirs à six reprises, comptabilise 207 matchs de Ligue 1 et 79 de Ligue 2. Au cours de sa carrière, il a notamment évolué à Brest (2010-2013), Saint-Etienne (2013-2015), Nice (2015-2017) et Malaga (2017-2018). Il était revenu à Bordeaux en 2018 (avec un prêt à Caen en 2018-2019), où il a donc décidé de boucler la boucle.