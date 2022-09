Bordeaux: Paul Baysse répond à ses détracteurs sur les réseaux sociaux

Victime d'une rupture du ligament croisé en début de saison dernière, Paul Baysse n'a plus rejoué avec le maillot girondin. Convalescent puis mis à l'écart, il a été visé ce jeudi soir par des critiques de supporters sur Twitter. Il a répliqué.

Prolongé en janvier 2021 par les Girondins de Bordeaux, Paul Baysse n'est plus du tout entré dans les plans des récents entraîneurs passés par Bordeaux. Il n'a plus joué depuis un an, et est tenu en partie responsable des malheurs de Bordeaux pas de nombreux supporters, dont certains lui reprochent notamment d'être syndiqué. Une situation qui l'irrite.

"Je suis un joueur de football syndiqué comme plus de 90% des footballeurs professionnels. (...) Je ne pensais pas devoir me justifier un jour mais certaines se donnent le droit de parler sans savoir et de remettre mon intégrité en cause", avait écrit le joueur le 9 août dernier. Ce jeudi soir, en réponse à une nouvelle attaque implicite, il a répliqué: "C’est une obsession le fait que je sois syndiqué.. Tu vas faire pareil pour les 95% de joueurs qui le sont? Tu as monté une propagande contre moi à ce sujet, j’ai dû me justifier sur quelque chose que je n’avais pas fait et même auprès du club."

Attaqué sur son contrat

Lié à Bordeaux jusqu'en 2024, Paul Baysse dispose d'une clause spéciale dans son contrat. Celle-ci lui offre une reconversion pour entraîner les équipes de jeunes des Girondins de Bordeaux. "C’est joueur jusqu’en 2024 et reconversion jusqu’en 2026 pour l’obtention de mes diplômes d’entraîneur", a précisé le joueur de 34 ans qui avait quelques minutes plus tôt déjà justifié sa prolongation dans un autre message: "ça fait bientot 16 ans que je suis professionnel, une carrière en Ligue 1. Anormal?", a t-il interrogé.

"Ma prolongation est de 43 500 euros brut par mois + 7 500 euros de prime d'éthique, que j'ai toujours touchés car j'ai toujours été pro et qu'on a rien à me reprocher. A l'époque, j'étais en fin de contrat , j’avais une proposition écrite d’un autre club pour la même durée mais à 75000€. J’ai choisi mon club et j’ai divisé par 2 mon salaire, je ne m’en suis jamais vanté!", a martelé le joueur.