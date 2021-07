Bordeaux: la short list de Lopez pour remplacer Gasset

D’après L’Equipe, le probable repreneur des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez ne conservera pas Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur. L’homme d’affaires aurait ciblé quatre coachs pour lui succéder.

Une page se tourne à Bordeaux. Après une saison mouvementée et un été incertain en raison de la situation financière du club, les Girondins ont finalement sauvé leur peau en Ligue 1. Vendredi, les Marine et Blanc devraient être officiellement rachetés par Gérard Lopez. L’homme d’affaire luxembourgeois devrait donner dans la foulée une conférence de presse pour expliquer son projet. Celui qui avait été aux commandes du Losc n’échappera pas au dossier très chaud de l’entraîneur. A un peu plus de deux semaines de la reprise avec la 1ere journée de Ligue 1 (Bordeaux accueillera Clermont), l’avenir de Jean-Louis Gasset semble scellé. Lopez ne compte pas sur le technicien dont le contrat expire dans un an. Alors qu’on se dirige tout droit avec un départ de l’ex-adjoint de Laurent Blanc, Lopez a déjà des pistes pour le nom du futur homme fort de Bordeaux.

Lucien Favre de retour en L1 ?

Selon L’Equipe, il a quatre noms en tête pour occuper le poste d’entraîneur. Il y a d’abord Lucien Favre. A 63 ans, le technicien suisse passé par Nice et le Borussia Dortmund est actuellement sur le marché. Idem pour l'ancien entraîneur de Reims David Guion (53 ans) qui a, lui aussi, l’avantage de bien connaître la Ligue 1. Figure également dans la short list de Gérard Lopez, le sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic (57 ans), tombeur des Bleus et auteur d’un excellent parcours à l’Euro 2021 avec la Nati. Il y a enfin le Portugais Joao Sacramento (32 ans). Ce dernier a travaillé avec Lopez au Losc lorsqu'il occupait le rôle d'adjoint de Christophe Galtier. Il a ensuite collaboré avec José Mourinho à Tottenham et maintenant à l'AS Roma. Des négociations sont en cours indique le quotidien sportif.