Mercato en direct: Mamadou Sakho à Montpellier, ça chauffe

Si la reprise de Bordeaux par Gérard Lopez n'est pas encore actée, l'homme d'affaire luxembourgeois a ciblé, selon L'Equipe, quatre entraîneurs pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset, sur le départ à un an de la fin de son contrat. Il s'agit de l'ex-coach de Nice et du Borussia Dortmund, Lucien Favre, actuellement sur le marché, de l'ancien entraîneur de Reims David Guion, du sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic et enfin de Joao Sacramento. Ce dernier a travaillé avec Lopez au Losc lorsqu'il occupait le rôle d'adjoint de Christophe Galtier. Il a ensuite collaboré avec José Mourinho à Tottenham et maintenant à l'AS Roma.