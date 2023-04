Brésil: à 16 ans, le fils d'Adriano signe son premier contrat pro

Adriano Carvalho, le fils d'Adriano, a signé son premier contrat professionnel ces derniers jours au Brésil avec le club de Serrano. Attaquant comme son père, le joueur de 16 ans a empilé les buts chez les jeunes.

Sur les traces de son père. Adriano Carvalho, fils de l'ancien attaquant brésilien Adriano, a signé ces derniers jours son premier contrat professionnel avec le club brésilien de Serrano, en Campeonato Carioca 2 soit la deuxième division des clubs de l'Etat de Rio de Janeiro.

Le joueur de 16 ans, à l'aise devant le but, s'est engagé jusqu'en 2026. "Ce moment représente la réalisation d'un rêve, a déclaré le jeune joueur. La façon dont le club m'a accueilli et développé en tant qu'athlète et en tant que personne a été le grand différentiel pour signer avec Serrano."

Arrivé l'été dernier au club, Adriano Carvalho a signé un bail professionnel grâce à ses bonnes performances. Chez les jeunes, le fils d'Adriano a marqué à 20 reprises en l'espace de 27 matchs. Il s'est distingué récemment par deux triplés inscrits après être entré en cours de match.

Comptant 48 sélections avec la Seleçao, Adriano a marqué les années 2000 sous les couleurs de l'Inter Milan, remportant à quatre reprises la Serie A. L’Imperator (lEmpereur) avait néanmoins peu à peu plongé après la mort de son père en 2004, entre dépression et blessures physiques.