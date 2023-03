Brésil: fan d'Ancelotti, Rodrygo le verrait bien à la tête de la Seleçao et ils en plaisantent déjà

Depuis son élimination dès les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 et le départ de Tite, la sélection brésilienne se cherche un nouveau coach. Pour Rodrygo, Carlo Ancelotti a le profil parfait pour le job. Les deux hommes en plaisantent même ensemble.

Officiellement, Carlo Ancelotti n'a pas prévu de faire ses valises cet été. Revenu au Real en 2021 et actuellement sous contrat jusqu'en 2024, l'Italien continue d'imaginer son futur à Madrid la saison prochaine. "Je suis assez tranquille. Je n'ai pas à renouveler mon contrat, j'en ai un. Je n'ai qu'une chose à faire : gagner des matchs", répétait-il le mois dernier, en réponse aux rumeurs venues du Brésil. Car depuis quelques semaines, son nom revient en boucle parmi les candidats potentiels à la succession de Tite.

Depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar, le poste de sélectionneur de la Seleção n'a toujours pas trouvé preneur. L'intérim a bien été confié à Ramon Menezes, qui sera sur le banc dès samedi pour le match amical face au Maroc (23h), mais il ne s'agit que d'une solution provisoire. Et même si elle a démenti début février avoir conclu un accord avec Ancelotti pour qu'il dirige la Seleção, la Confédération brésilienne de football serait très intéressée par son profil à en croire la presse brésilienne. Au sein de la sélection, l'ancien coach du PSG a déjà des partisans. Comme Rodrygo.

Rodrygo en plaisante avec Ancelotti

Dans un entretien accordé ce jeudi à Globo, l'attaquant de 22 ans s'est montré particulièrement élogieux à l'égard d'Ancelotti, son entraîneur au Real, qu'il verrait bien du côté du Brésil. "Il a de l'expérience et il a tout gagné. Il sait comment gérer un groupe et un vestiaire, ce qui est très important. Parfois, un entraîneur n'a même pas besoin d'être le meilleur tacticien, l'équipe court déjà pour lui. Il est très bon dans le vestiaire et ça fait la différence", a-t-il souligné.

Et d'ajouter : "C'est un entraîneur qui reste simple, qui n'invente pas trop de choses. Il fait ce qui doit être fait. Parfois, nous utilisons beaucoup de tactiques, et parfois ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Il ne fait pas de folies tactiques, il fait des choses simples et ça marche." Chez les Brésiliens du Real (Eder Militao, Vinicius...), l'idée de voir Ancelotti reprendre en main la Seleção fait visiblement beaucoup parler. Et séduit.

"On plaisante en lui disant : "Mister, nous vous attendons là-bas". Lui plaisante en disant que nous allons faire la liste ensemble (rires). On en parle en plaisantant, mais chaque plaisanterie contient une part de vérité. Il faudrait qu'il quitte le Real Madrid pour venir ici. Nous ne pouvons donc pas dire à l'avance ce qu'il en sera, mais ce serait bien sûr un honneur de l'accueillir ici", a poursuivi Rodrygo. Dans la riche histoire de cette sélection cinq fois championne du monde, seuls trois étrangers ont été aux commandes, tous de manière éphémère : l'Uruguayen Ramon Platero (1925), le Portugais Jorge Gomes de Lima (1944) et l'Argentin Filpo Nuñez (1965).