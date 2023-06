Burak Yilmaz annonce la fin de sa carrière de joueur

L'attaquant turc Burak Yilmaz (37 ans) a officialisé sa décision de mettre un terme à sa carrière de joueur à l'occasion d'une conférence de presse organisée ce lundi.

Après Zlatan Ibrahimovic, c’est un autre attaquant bien connu de notre championnat de France qui a choisi de mettre un terme à sa carrière de joueur, dans une ambiance plus feutrée que le stade Giuseppe-Meazza. L’attaquant international turc Burak Yilmaz (77 sélections, 31 buts), champion de France avec Lille en 2021, a organisé une conférence de presse pour faire part de sa décision, ce lundi. Cette annonce fait suite à la décision du Fortuna Sittard, club où Yilmaz évoluait cette saison, de se séparer de son attaquant de 37 ans en le libérant de sa dernière année de contrat.

"Comme vous le savez tous, hier soir, l'un des plus grands joueurs du monde (Zlatan Ibrahimovic) a fait ses adieux sous les applaudissements du stade, a rappelé Burak Yilmaz en guise de préambule. Je voulais moi aussi faire mes adieux de cette manière, mais cela n’a pas été rendu possible. Je ne me sentais pas à l'aise à l’idée d’annoncer l’arrêt de ma carrière en ligne, sur internet. J'ai toujours privilégié la communication individuelle. Aujourd'hui, je voulais vous regarder tous dans les yeux et vous dire que j'arrête le football. Je suis très heureux et fier."

En contact avec Galtier pour devenir entraîneur

Burak Yilmaz aura porté les couleurs des plus grands clubs de son pays (Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas et Trabzonspor), même s’il n’aura pas connu le même succès à chaque fois, remportant l'essentiel de ses titres avec Galatasaray. Transféré à 35 ans au LOSC en 2020, le "Kral" (le roi, son surnom en Turquie) a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son charisme ni de ses qualités de finisseur, s’installant en moins d’un an comme l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1. Acteur majeur du titre des Dogues en 2021, Yilmaz a permis aux Lillois de résister jusqu’au bout au Paris Saint-Germain en finissant la saison en boulet de canon avec 7 réalisations lors des sept dernières journées. Sacré logiquement meilleur joueur du championnat de France cette année-là, il avait rejoint les Pays-Bas à l’issue de la saison suivante, à l’été 2022.

Intéressé par le métier d’entraîneur, Burak Yilmaz suit une formation dans le but d’entamer cette reconversion. "Je suis ma formation d'entraîneur depuis un an. Nous sommes en contact avec Mancini et Galtier en Europe, a-t-il confié. Mancini m'a invité en Italie. Si je ne commence pas quelque chose, j'aimerais bien sûr aller voir ce qui s'y passe. Je ne suis pas pressé de commencer un nouveau projet. Jusqu'à présent, j'étais du côté des joueurs à gérer, désormais je serai du côté de la gestion. Je ne suis pas pressé, j'ai l'intention de suivre les formations nécessaires."