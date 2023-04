Affaire Galtier: Burak Yilmaz prend la défense de son ancien entraîneur, "une personne fantastique"

Burak Yilmaz a pris position en faveur de Christophe Galtier ce mercredi après avoir appris les accusations de racisme et d'islamophobie contre l'entraîneur. Le buteur turc a assuré n'avoir jamais eu de problème à cause de sa religion lors de son passage à Lille sous les ordres du technicien.

Ancien joueur de Christophe Galtier à Lille, le Turc Burak Yilmaz a volé au secours de son ancien coach ce mercredi suite aux accusations de racisme et d'islamophobie dont l'entraîneur fait l'objet depuis mardi. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le buteur a assuré ne jamais avoir senti de problème à cause de sa nationalité ou de sa religion pendant la saison passée à ses côtés chez les Dogues.

"J'ai lu les nouvelles aujourd'hui et j'ai senti que je me devais de dire quelque chose, a estimé l'attaquant sacré champion de france avec le LOSC. J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C'est un entraîneur fantastique autant qu'une personne fantastique."

>> Toutes les infos sur le PSG et l'affaire Galtier

Yilmaz, premier (ex) joueur de Galtier à s'exprimer publiquement

Arrivé à Lille en août 2020 sur la volonté du duo Campos-Galtier, Burak Yilmaz y a joué pendant une saison sous les ordres du technicien français. Ensemble, l'attaquant turc et le coach ont remporté le titre en Ligue 1 devant le PSG.

Désormais parti au Fortuna Sittard aux Pays-Bas, le vétéran de 37 ans a donc tenu à livrer son témoignage sur l'attitude de Christophe Galtier. Un témoignage en faveur de l'actuel coach parisien qui reste personnel mais qui constitue la première prise de position publique d'un joueur (ou ex-joueur) sur cette affaire.

Galtier placé sous protection après des menaces

Au lendemain des révélations de la presse et de la divulgation d'un mail de Julien Fournier accusant Christophe Galtier de racisme, l'entraîneur français a démenti les faits. Via son avocat, le coach du PSG a aussi confirmé la volonté de se défendre devant la justice.

Du côté de Nice, INEOS ou les dirigeants toujours en place n'ont pas encore réagi alors que le Paris Saint-Germain, et notamment l'entourage Nasser Al-Khelaïfi (qui est à Doha au Qatar) a lancé sa propre enquête pour faire la lumière sur la polémique autour des propos que son entraîneur aurait tenu lors de son passage à Nice.

Selon les informations de RMC Sport, Christophe Galtier a depuis reçu près de 5000 appels et messages dont certains étaient clairement des menaces de mort. En particulier après la divulgation de son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Depuis mardi soir, le coach du PSG bénéficie d’une protection personnelle et familiale mise en place par le club francilien.