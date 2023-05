Mercato: Burak Yilmaz quitte déjà le Fortuna Sittard, où il devait entamer une reconversion

Arrivé en fin de contrat avec Lille, Burak Yilmaz s’était engagé l’été dernier avec le Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Censé intégrer le staff du club après deux années effectuées en tant que joueur, le buteur turc a finalement annoncé son départ.

Vainqueur du championnat de France avec Lille en 2021, Burak Yilmaz voit la fin de sa carrière prendre un curieux chemin. En fin de contrat avec les Nordistes l’été dernier, le buteur s’était engagé à la surprise générale au Fortuna Sittard.

Fait particulier, le contrat du Turc avec les Néerlandais comportait de nombreux éléments. C’est un contrat de cinq ans qui avait été signé par le joueur. Cela comprenait deux saisons en tant que joueur. Il était convenu après que le joueur intègre le staff pendant trois saisons. Mais l’élément de 36 ans n’ira pas jusque-là. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a annoncé son départ, mais n’a pas encore expliqué les raisons: "Je ne serai plus au Fortuna l’année prochaine. Je vous expliquerai ce qu’il s’est passé avec le président et azerion au club dès que possible."

Un message énigmatique en avril

Ce n’est pas la première fois qu’un départ d’Yilmaz était évoqué. En avril dernier, le Turc avait posté un massage assez énigmatique sur les réseaux sociaux: "Chère famille du Fortuna Sittard, et chers fans, cela a été un plaisir de jouer pour vous. Merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur et des années de succès."

Une déclaration surprenante qui n’avait finalement pas abouti à un départ du Turc dans l’immédiat. De son côté, le directeur du recrutement de la formation néerlandaise Sjoerd Ars temporisait en faisant savoir que c’était "un message personnel de Burak. Je ne sais pas exactement ce qui se cache derrière. Peut-être que c’était une mauvaise traduction."

Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en Eredivisie, le Turc n’a plus joué depuis le 9 avril, et n’a pas vraiment connu de beau jour aux Pays-Bas. Face à Groningen début avril, il avait même été sifflé par une partie du public. À voir maintenant quelle sera la suite pour Yilmaz. Une fin de carrière, ou un dernier challenge à 37 ans ?