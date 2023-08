"C'est le choix du foot et pas de l'argent": l'entretien exclusif de Dimitri Payet avant son départ pour le Brésil et Vasco de Gama

Dimitri Payet a embarqué ce mardi à l'aéroport de Marseille Provence, sur les coups de 18h, pour prendre la direction de Rio de Janeiro (via Lisbonne) et de son futur club, Vasco de Gama. Quelques minutes avant qu'il monte dans l'avion, le désormais ex-numéro 10 de l'OM, sourire aux lèvres, a répondu en exclusivité à RMC Sport. Pour remercier les supporters phocéens, et pour justifier sa destination, aussi, au pays du foot.

Dimitri, c’est le moment du grand départ. Pas un saut vers l’inconnu mais vers le pays du foot. Et c’est cela qui est beau pour vous...

Oui, c’est le but que je recherchais aussi. C’était d’avoir un challenge aussi excitant et aussi palpitant qu’avec l’OM. Donc je pense qu’en matière de ferveur et de football je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. Donc je suis très heureux.

On vous a quitté avec le visage triste en conférence de presse il y a quelques jours. Est-ce que cela vous rebooste de savoir que vous allez avoir un bel accueil, que vous allez être aimé et accueilli comme une star?

C’est surtout de pouvoir rejouer au football et faire ce que j’aime. Et, comme je l’ai dit, jouer dans des ambiances comme celle-là (à Marseille, ndlr). C’est aussi pour cela que je suis resté si longtemps ici. Voilà, c’est tout simplement ça. Après une année difficile, j’avais besoin d’un challenge où je voulais me faire plaisir et jouer. Il y a aussi des objectifs importants avec mon nouveau club donc il faudra faire ce qu’il faut.

La mode c’est l’Arabie saoudite et son argent, on a l’impression que vous faites le choix du cœur, Dimitri. Racontez-nous ce que cela fait de s’imaginer avec un numéro 10 au Brésil à Vasco de Gama. Cela va être beau…

Les gens qui me connaissent maintenant savent que cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi. Je pense que c’est bien d’en avoir, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, mais je pense que c’est pour cela que j’étais aussi heureux ici parce qu’il y avait cet amour. Et c’est pour cela que j’ai fait ce choix aussi. C’est le choix du foot et pas de l’argent.

Avez-vous un message pour les supporters marseillais avant un match stressant ce mardi? Vous allez forcément suivre le match à distance mais quel message avez-vous pour les fans? Pouvez-vous aussi nous racontez vos adieux au groupe lors de votre passage à la Commanderie?

Le message aux supporters c’est d’abord un grand merci. Aujourd’hui je reçois énormément de soutien après mon choix de Vasco. Je pense que l’on a passé dix ans ensemble. Comme je l’ai dit, ce n’est pas un au revoir mais un à bientôt. C’est une parenthèse dans ma vie de footballeur. Et puis après je rentrerai à la maison comme je l’ai souvent dit. Merci pour tout cet amour, merci pour toute cette ferveur. C’est aussi grâce à vous les supporters si j’ai fait ce choix-là parce que je voulais un public qui soit au moins à la hauteur de celui de l’Olympique de Marseille.

Vous savez que vous êtes attendu à l’aéroport au Brésil? Le club a même publié votre horaire d’arrivée, à quel accueil vous attendez-vous?

Je ne sais pas, je vais voir. C’est la première fois que je sens une attente aussi forte pour une arrivée. Cela sera la surprise mais en tout cas je suis heureux qu’ils soient impatients de me voir parce que moi aussi je suis impatient d’y arriver.