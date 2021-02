Championship: en poste à Montréal, Thierry Henry se rapproche de Bournemouth

En poste au CF Montréal, Thierry Henry pourrait bientôt revenir en Angleterre. Selon les médias britanniques, l'ancien international français (43 ans) serait dans le viseur de Bournemouth, qui évolue en Championship.

Il pourrait faire son grand retour en Angleterre. Non pas en Premier League, la terre de certains de ses exploits, mais en Championship. Selon plusieurs médias britanniques, Thierry Henry est courtisé par Bournemouth, actuel sixième de la D2 anglaise. D’après Sky Sports, les dirigeants des Cherries souhaitent s’entretenir avec le champion du monde 1998 pour qu’il devienne leur nouveau manager.

Il serait notamment préféré à Vieira

Le Daily Mirror est même catégorique. A en croire le tabloïd anglais, la décision de Bournemouth serait déjà prise et le profil d’Henry aurait été préféré à ceux de Patrick Vieira (ancien coach de Nice, libre), John Terry (adjoint à Aston Villa) et David Wagner (ancien coach de Schalke, libre). Âgé de 43 ans, Henry est actuellement en poste au Canada au CF Montréal (ex-Impact). Une franchise qu’il a rejoint en novembre 2019 après son échec sur le banc de l’AS Monaco, où il n’avait passé que trois mois et demi avant de prendre la porte.

Sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2021, il devra donc s’entendre avec ses dirigeants s’il souhaite revenir en Europe. Déterminés à retrouver la Premier League, les Cherries ont remercié au début du mois leur coach Jason Tindall. L’intérim est depuis assuré par Jonathan Woodgate, ancien défenseur anglais de Leeds et du Real Madrid.