Chelsea: Tuchel exige "une mentalité différente" et charge sa défense après la défaite à Southampton

Thomas Tuchel n’a pas du tout apprécié la défaite de Chelsea à Southampton, mardi en Premier League (2-1). Après la rencontre, le coach des Blues a critiqué la performance de son équipe. En ciblant notamment un manque d’agressivité défensive.

La mine sombre et l’air agacé. Thomas Tuchel n’a pas passé une bonne soirée au St Mary’s Stadium. Et il l’a fait savoir. Le coach de Chelsea est apparu très contrarié après la défaite de son équipe à Southampton, mardi en Premier League (2-1). Les Blues avaient pourtant ouvert le score dans le sud de l’Angleterre grâce à Raheem Sterling, mais ils se sont fait renversés en un quart d’heure par les Saints, en fin de première période. De quoi encaisser une deuxième défaite consécutive à l’extérieur, après le 3-0 à Leeds il y a dix jours, et se retrouver 8es du classement. A 5 points du leader Arsenal.

"Nous ne sommes pas assez forts pour gagner ces matchs à l’extérieur, a regretté Tuchel en conférence de presse. C’était la même histoire à Leeds. Ils nous ont fait perdre l’équilibre en deux minutes et on n’a pas trouvé de réponses. Nous étions déséquilibrés et nous n’avons pas réagi. Nous avons eu de la chance de ne pas encaisser de troisième but au début de la seconde période. Nous n’étions pas assez durs. Notre défense était trop molle."

"C’est trop facile de nous intimider"

Après ce nouveau revers, l’entraîneur allemand attend plus de mordant de la part de son vestiaire, qui s’apprête à accueillir Wesley Fofana en provenance de Leicester. En commençant dès samedi lors du derby face à West Ham à Stamford Bridge (16h). "Nous devons avoir une mentalité différente, a prévenu Tuchel. Ce n’est pas suffisant pour le moment. Nous sommes assez humbles pour accepter que nous pouvons perdre des matchs, mais c’est trop facile de nous intimider".