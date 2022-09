Ligue des champions: Mbappé et Haaland en forme, Benzema blessé... L'essentiel de la soirée de mardi

Le top départ de la campagne 2022-2023 de la Ligue des champions a été donné ce mardi. Si la plupart des favoris n'ont pas manqué leur entrée dans la compétition (Paris, Real, City, Dortmund), les Blues de Chelsea se sont fait surprendre en Croatie.

23 buts en huit matchs pour une première soirée de Ligue des champions qui n'a pas réservé de grosses surprises, hormis la défaite de Chelsea. Cette campagne 2022-2023 de la C1 a été lancée ce mardi et dans les quatre groupes à l'honneur (E, F, G et H), les favoris ont répondu présent. Y compris le PSG, bousculé jusqu'au bout par la Juve mais qui tient déjà un premier succès important.

· Groupe E : l'exploit du Dinamo Zagreb contre Chelsea

Les hommes de Thomas Tuchel sont tombés dans le piège du Dinamo Zagreb, mardi, lors de leur entrée en Ligue des champions. Un but d'Orsic à la 13e minute a permis aux Hongrois de prendre les devants, sans plier jusqu'au bout des huit minutes de temps additionnel en fin de match.

Dans l'autre match du groupe, Salzbourg et Milan ne sont pas parvenus à se départager (1-1). Noah Okafor, auteur de l'ouverture du score à la 28e minute pour les Autrichiens, a vu Alexis Saelemaekers lui répondre avant la pause (1-1, 40e).

· Groupe F : le Real cartonne mais perd Benzema

Après une première période compliquée, les Merengues se sont détachés assez facilement au score en deuxième période pour remporter un joli succès 3-0 sur la pelouse du Celtic Glasgow (3-0). Vinicius, Modric et Hazard sont les buteurs. Ce dernier avait d'ailleurs remplacé Karim Benzema, sorti en se tenant le genou gauche, à la 30e minute. L'inquiétude est de mise quant à la possible blessure de l'attaquant des Bleus.

De leur côté, les joueurs du Shakhtar Donetsk sont allés s'offrir une énrome victoire sur la pelouse de Leipzig. Le club allemand a été étrillé 4-1 par des Ukrainiens largement supérieurs ce mardi.

· Groupe G : Dortmund et City commencent par un carton

Le Borussia Dortmund n’a pas fait dans la dentelle lors de son premier match de la saison en C1. Grâce à Reus, Guerreiro et Bellingham, les Allemands se sont offerts un succès tranquille contre Copenhague (3-0). Ils pensaient même tenir la tête de leur groupe G mais c'était sans compter la gifle des hommes de Pep Guardiola sur la pelouse de Séville.

Haaland (x2), Foden et Ruben Dias dans le temps additionnel ont permis à Manchester City de s'imposer 4-0 en Espagne, plus gros carton de la soirée.

· Groupe H : Paris et Mbappé renversent Turin, Benfica prend la tête

Le PSG a eu les occasions pour se mettre à l'abri. Finalement, les hommes de Christophe Galtier ont dû se battre jusqu'au bout pour préserver leur avantage d'un but face à la Juve (2-1). Un succès estampillé Mbappé, même si le Français a oublié Neymar pour un potentiel but du 3-0 en début de deuxième période. L'essentiel est ailleurs : les Parisiens prennent les trois points et démarrent à l'endroit leur campagne de C1.

Dans l'autre match du groupe, Benfica a dominé le Maccabi Haïfa. La palme du but de la soirée revient, par ailleurs, à Grimaldo : le joueur formé à la Masia a expédié un missile du gauche dans la lucarne de Josh Cohen. De toute beauté.