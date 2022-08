Premier League: la drôle d'excuse de Tuchel pour justifier la défaite de Chelsea

Largement battu par Leeds dimanche en championnat (3-0), Chelsea est en difficulté depuis le début de la saison. Après la rencontre, Thomas Tuchel a livré une étonnante raison pour justifier la prestation de son équipe.

Ce dimanche, Chelsea a totalement perdu pied sur la pelouse de Leeds (0-3), plombé notamment par une grossière erreur d'Édouard Mendy en première période. Au-delà de la prestation de son gardien, Thomas Tuchel a préféré avancer une autre excuse, pour le moins originale, pour justifier la piètre performance de son équipe.

"Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Ça a commencé hier (samedi). Nous n'avions pas d'avion, alors nous sommes venus en bus. Les joueurs pouvaient prendre l'avion, mais pour le staff, c'était un long voyage en bus, a confié le technicien allemand. Cela a continué aujourd'hui (dimanche). Nous avons perdu le match dans les 20 premières minutes, où nous étions clairement meilleurs et avions d'énormes occasions. Nous avons manqué le cadre et n'avons pas pris ce que nous méritions. Nous nous sommes créés suffisamment d'occasions pour mener 2-0."

Un spécialiste des mauvaises excuses après les mauvais résultats

L'ancien coach du PSG a longuement insisté sur "les cadeaux offerts" aux joueurs de Leeds, avec "un but contre son camp et un coup-franc bêtement concédé". Une nouvelle excuse qui rappelle à quel point Thomas Tuchel aime se justifier après des mauvais résultats. Il y a quelques jours, The Athletic révélait une étude selon laquelle l'entraîneur de Chelsea était le technicien qui se cherchait le plus d'excuses après une contre-performance lors de la saison 2021-2022.

Dans ses interviews d’après-match, après des défaites ou des matchs nuls, il a avancé des excuses dans 57,9% des cas, pointant du doigt le Covid (3 fois), les décisions arbitrales (2), la chance (2), ses propres joueurs (2), la fatigue ou même l’état de la pelouse de Stamford Bridge, après une défaite contre Arsenal au mois d’avril.