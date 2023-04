Chelsea: le départ de Potter réjouit certains joueurs des Blues

L’éviction de Graham Potter de son poste d’entraîneur de Chelsea a laissé les joueurs indifférents. Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Zakaria ont même aimé un message sur les réseaux sociaux annonçant le départ du manager anglais.

Le départ de Graham Potter de son poste de manager de Chelsea n’a pas provoqué une grosse vague d’émotion chez les joueurs. Seulement quatre d’entre eux ont publié des messages saluant l’entraîneur anglais, viré 206 jours après sa nomination en septembre dernier à la place de Thomas Tuchel. Et seulement deux stars de l’équipe première sont sorties du silence pour rendre hommage à leur ancien coach: Ben Chilwell et Marc Cucurella, qui avait connu Potter à Brighton.

Chilwell et Cucurella sont les seules stars de l’effectif à être sorties du silence

Armando Broja et Noni Madueke, arrivé cet hiver, sont les deux autres joueurs à avoir eu une pensée pour leur entraîneur avec une mention plus chaleureuse pour le dernier nommé: "Je vous serai toujours reconnaissant envers votre entraîneur. Tout le meilleur vraiment!" En plus de ce silence embarrassant, deux membres de l’effectif ont provoqué la polémique en aimant un post annonçant le départ de Potter: Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Zakaria.

L’attaquant gabonais n’a plus joué depuis fin février et a même été retiré de la liste des joueurs éligibles pour disputer la Ligue des champions afin de faire de la place aux nouvelles recrues de janvier. L’ancien joueur de Saint-Etienne a aussi agacé le club pour avoir récemment fêté la victoire du Barça contre le Real Madrid avec ses anciens partenaires. Arrivé l’été dernier, Zakaria a aussi très peu joué cette saison (6 matchs) et semble juger Potter responsable de ce temps de jeu famélique.

Potter a été démis de ses fonctions dimanche au lendemain de la nouvelle défaite de Chelsea contre Aston Villa (0-2). Il devrait recevoir une compensation de 15 millions d’euros après son éviction. Son ancien adjoint Bruno Saltor a été nommé pour assurer l’intérim et pourrait rester en poste jusqu’à la fin de la saison. Plusieurs noms émergent pour prendre le poste vacant dont celui de l’Allemand Julian Nagelsmann, qui serait en pole. Luis Enrique, Mauricio Pochettino et Roberto De Zerbi seraient d’autres prétendants.