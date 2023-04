Mercato: l'éviction de Potter va coûter cher à Chelsea, contraint dégraisser son effectif cet été

Après avoir mis fin au contrat de Graham Potter ce week-end, Chelsea va devoir payer une lourde compensation, comme pour le départ de Thomas Tuchel en septembre dernier. Ces grosses dépenses devraient conduire la direction des Blues à se séparer de nombreux éléments cet été lors du mercato.

La promesse de Todd Boehly n'a pas tenu la distance. Le propriétaire de Chelsea avait garanti lors de la présentation de Graham Potter en septembre dernier que le technicien anglais aurait assez de latitude pour installer ses idées "sur les années à venir". Le contrat de cinq ans signé par ce dernier en était un bon exemple.

50 millions d'euros d'indemnités cette saison

Dimanche soir, après seulement six mois sur le banc des Blues, Potter a pris la porte et Boehly a dû de nouveau faire chauffer le chéquier. Après avoir versé près de 15 millions d'euros pour faire partir Thomas Tuchel, c'est un nouveau paiement de 13,5 millions d'euros qui devrait être réalisé en compensation de l'éviction de l'ancien manager de Brighton. Et si l'on ajoute les 23,5 millions d'euros dépensés par Chelsea pour attirer l'ancien coach des Seagulls à Londres, ainsi que le salaire de Potter au cours de ses six mois passés sur le banc, l'addition dépasse allègrement... les 50 millions d'euros.

Ces dépenses XXL, conséquences d'une gestion compliquée des finances du club, devraient selon le Daily Mail rendre encore plus nécessaire une vente massive de joueurs lors du prochain mercato estival. Afin de rester dans les clous des règles de dépenses éditées par la Premier League. La liste pourrait être fournie: Mount, Havertz, Sterling, Kovacic, Chilwell, Pulisic, Gallagher, Loftus-Cheek, Ziyech, Aubameyang, Azpilicueta...

La semaine dernière, le club a publié des pertes de plus de 137 millions d'euros pour la saison 2021-2022, un chiffre qui n'inclut pas les plus de 620 millions d'euros dépensés dans l'achat de nouveaux joueurs depuis la prise de contrôle de l'Américain Todd Boehly. Mais contrairement aux investissements réalisés sur ces nouvelles recrues - qui sont étalés sur cinq ans à des fins comptables - les sommes devant être versées aux managers sont toutes prises en compte sur la même année. Gros casse-tête à prévoir pour Chelsea...