Chelsea: "Un moment difficile", Tuchel réagit au limogeage de Potter, son successeur chez les Blues

Tout juste intronisé sur le banc du Bayern Munich, Thomas Tuchel a été interrogé ce lundi sur le sort de Graham Potter, son successuer à Chelsea, fraîchement évincé par le club londonien.

Chacun son tour. Démis des fonctions qu’il occupait à Chelsea jusqu’en septembre dernier, Thomas Tuchel a vu son successeur, Graham Potter, connaître le même sort sept mois plus tard. Un limogeage qui coïncide avec le retour aux affaires du technicien allemand en Bavière, sur le banc du Bayern Munich. Deux jours après un succès éclatant contre le Borussia Dortmund, pour sa grande première sous les couleurs du "Rekordmeister", l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain était présent en conférence de presse ce lundi. Et il a été interrogé sur le départ de Potter.

"Une période très intense de ma vie"

"J'ai appris la nouvelle très tard hier (dimanche) soir en recevant une notification, a-t-il expliqué en allemand. En fin de compte, le moment est plutôt difficile, car il coïncide avec ma nomination ici. Et voilà que le poste est vacant à Chelsea." Sur son cas personnel, Tuchel a admis qu’il lui avait fallu du temps pour prendre du recul après son départ de Chelsea. "J'ai beaucoup aimé travailler là-bas et j'y ai noué des amitiés pour la vie. C'était une période très intense, mais le club a énormément changé et il était donc plus facile pour moi de prendre un peu de distance avec le club, ce qui m'a permis de ne pas trop ressentir d'émotions."

"C'est aussi pour cela que je n'ai pas de conseil à adresser Julian Nagelsmann, le club a beaucoup changé après mon départ", a-t-il ajouté. Julian Nagelsmann, dont Thomas Tuchel occupe désormais la place depuis qu’il a été limogé par les dirigeants du Bayern, fait d'ailleurs partie des candidats au poste d'entraîneur à Chelsea. Pour prendre la succession de Potter...