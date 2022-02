Dortmund: Rose fragilisé après la claque face aux Rangers, une réunion de crise avec la direction

Selon Sky Germany, les dirigeants du Borussia Dortmund se sont entretenus avec leur entraîneur Marco Rose, jeudi après la claque reçue face aux Rangers (2-4) en barrage aller de la Ligue Europa.

L’aventure européenne de Dortmund pourrait bien s’arrêter avant les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le club allemand, repêché en barrage après sa 3e place en Ligue des champions, s’est lourdement incliné à domicile face aux Glasgow Rangers (2-4), jeudi à l’aller. Un échec cinglant qui compromet sérieusement les chances allemandes dans la compétition. Et fragilise l’entraîneur Marco Rose.

Selon Sky Germany, le technicien a été convoqué par ses dirigeants pour une réunion de crise à l’issue de la rencontre. Le directeur exécutif Hans-Joachim Watzke, et les directeurs sportifs Michael Zorc et Sebastian Kehl étaient présents pour s’entretenir avec Rose, même si le club a démenti la tenue de cette rencontre au sommet. Selon le média allemand, un départ de Rose n’est pas encore évoqué. Mais sa position est fragilisée après ce deuxième revers consécutif à domicile.

Le Borussia restait en effet sur une autre claque face au Bayer Leverkusen (2-5) devant son public en championnat. Si les coéquipiers de l’ancien Lorientais, Raphaël Guerreiro, se sont repris lors du match suivant (victoire à l’Union Berlin, 0-3), la situation de Rose sera désormais observée de très près. Pour le moment, le club pointe à la deuxième place en Bundesliga à six points du Bayern Munich, leader. Il compte une marge confortable sur le 5e place (12 points d’avance) et paraît donc bien parti pour se qualifier en Ligue des champions la saison prochaine.

"Un football absurde"

Mais les déceptions en Europe ternissent le bilan. Et les propos du défenseur Mats Hummels après le match ne font pas remonter la cote du technicien. "Nous jouons souvent un football absurde, a pesté le joueur. Vous pouvez parfois gagner et parfois perdre. Mais on ne réussira jamais comme ça."

Dortmund pâtit actuellement de l’absence de sa star, Erling Haaland, qui a manqué les trois derniers matchs en raison de problèmes musculaires. L’attaquant norvégien enchaine les pépins physiques cette saison puisqu’il a manqué un mois de compétition en octobre en raison d’une blessure à la hanche.