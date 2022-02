Ligue Europa: Porto renverse la Lazio en barrages, Martial et Nkunku buteurs

Mené par la Lazio, le FC Porto s'est imposé 2-1 en barrage aller de Ligue Europa jeudi soir. Parmi les autres faits marquants de la soirée, notons les buts de trois joueurs français : Martial, Nkunku et Le Normand avec Séville, Leipzig et la Real Sociedad.

Dominée par Lille et Chelsea en Ligue des champions, le FC Séville peut envisager avec sérénité les 8eme de finale de Ligue Europa. Face aux Croates du Dinamo Zagreb, les Andalous ont fait une bonne partie du chemin en s’imposant 3-1. Rakitic sur penalty (13e), Ocampos (44e) et Anthony Martial pour son premier but avec Séville sur un contre express (45e) ont scoré pour Séville. Orsic avait réduit l’écart en première période. Le résumé vidéo du match est à découvrir ci-dessus.

FC Porto-Lazio Rome : 2-1

Le leader du championnat portugais renverse la Lazio. Mené avant la demi-heure de jeu après un but de Zaccagni (28e), le FC Porto a réussi à s’imposer 2-1 grâce à un doublé d’Antonio Martinez (37e, 49e). Si l’équipe de Sergio Conceiçao a souffert en fin de rencontre, elle tient sa précieuse victoire avant de se rendre au Stadio Olimpico dans une semaine.

Atalanta Bergame-Olympiacos : 2-1

L’Atalanta remercie Berat Djimsiti. Le défenseur albanais a sorti les Italiens d’un mauvais pas à domicile. Mené dès le premier quart d’heure par les Grecs (but de Soares, 16e), l’Atalanta a renversé la rencontre grâce à un doublé de Djimsiti en deux minutes (2-1). Un match au cours duquel Yann M’Vila était titulaire à l’inverse de Mathieu Valbuena, resté sur le banc. Le retour dans une semaine en Grèce s’annonce chaud.

RB Leipzig-Real Sociedad : 2-2

Des regrets pour la Real Sociedad. Sur la pelouse du RB Leipzig, les Basques ont mené deux fois au score grâce à des buts du Français Robin Le Normand (8e) et un penalty d’Oyarzabal (64e). Mais les Allemands qui avaient donné du fil à retordre au PSG en C1 comptent aussi dans leur rang un Français qui marque. Intenable cette saison, Christopher Nkunku a égalisé avant que Forsberg n’arrache le match nul sur penalty de Forsberg en fin de rencontre (82e). Avec ce score nul de 2-2, tout se jouera dans une semaine à Aoneta.