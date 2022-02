Ligue Europa: les Rangers assomment Dortmund en barrage aller, le Betis assure

Privé d'Erling Haaland, le Borussia Dortmund a chuté sur son terrain face aux Rangers (4-2), ce jeudi, en barrage aller de la Ligue Europa. En Russie, le Betis Séville s'est offert le Zénith Saint-Pétersbourg (3-2), alors que le Sheriff Tiraspol a assuré contre Braga (2-0).

Dortmund-Rangers : 2-4

Grosse surprise en Allemagne. Sans Erling Haaland, toujours indisponible en raison de problèmes musculaires, le Borussia Dortmund a pris l’eau sur son terrain ce jeudi soir face aux Rangers (2-4) en barrage aller de la Ligue Europa. Les Ecossais, qui avaient terminé derrière l’OL en phase de groupes, ont frappé un grand coup au Signal Iduna Park. Il y avait déjà 3-0 avant la 50e avec des buts de James Tavernier (38e), Alfredo Morelos (41e) et John Lundstram (49e). Jude Bellingham a redonné espoir aux siens (51e), mais un csc du Français Dan-Axel Zagadou (54e) a un peu plus assommé le BvB. Un joli but de Raphaël Guerreiro (82e) a toutefois permis au deuxième de Bundesliga de relever un peu la tête en fin de match. Le retour est prévu à Glasgow le 24 février.

Zénith Saint-Pétersbourg-Betis : 2-3

C’était le match fou de la soirée. Même privé de son maître à jouer Nabil Fekir, suspendu, le Betis Séville a confirmé son excellente forme du moment en allant s’imposer dans le froid sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg (3-2). Les cinq buts ont tous été inscrits en première période. Guido Rodriguez (8e) et Willian José (18e) ont donné un bel avantage aux Andalous, mais les joueurs de Sergey Semak ont tout relancé en trois minutes grâce à des buts d’Artem Dzyuba (25e) et de l’ancien Bordelais Malcom (28e). Le Betis a ensuite profité d’une relance ratée du portier russe Mikhail Kerzhakov pour reprendre les devants avec Andres Guardado (41e). Mais avec la disparition de la règle du but à l'extérieur, rien n'est fait avant le retour à Séville (24 février).

Sheriff Tiraspol-Braga : 2-0

Tombé dans le groupe du Real Madrid, de l'Inter et du Shakhtar Donetsk en Ligue des champions, le Sheriff Tiraspol n'était pas passé loin de se qualifier pour les huitièmes. Le champion de Moldavie n'avait échoué qu'à trois points de la deuxième place. Et il est maintenant bien décidé à briller en Ligue Europa. Opposés aux Portugais de Braga, les joueurs du Sheriff ont fait la différence sur un penalty de Sébastien Thill (43e), avant de faire le break sur une belle boulette de Bruno Rodrigues. Un contrôle manqué du jeune défenseur portugais (20 ans) a fait les affaires de l'ancien Messin Adama Traoré, qui a pu filer au but et marquer plein de sang-froid. Quatrième du championnat portugais, Braga devra montrer un tout autre visage lors du retour le 24 février.

Pour rappel, les vainqueurs de ces barrages de Ligue Europa se qualifieront pour les huitièmes de finale où ils retrouveront les huit vainqueurs de groupe de la première phase, parmi lesquels Monaco, Lyon, Leverkusen et West Ham.