EN DIRECT - Mercato: suivez les infos et les rumeurs du 4 septembre 2023

Le mercato est terminé en France et dans les grands championnats européens mais reste encore ouvert dans certains pays, comme en Arabie Saoudite. Suivez toutes les infos et les rumeurs sur le site et l'appli RMC Sport.

Arabie saoudite, Belgique, Turquie... Ces pays où le marché des transferts est toujours ouvert En Arabie saoudite, devenu l'un des principaux acteurs de ce mercato, il est encore possible d’acheter et de vendre des éléments. Ces dernières heures, Georginio Wijnaldum a notamment rejoint Al-Ettifaq après avoir été poussé vers la sortie par le PSG. Selon les dates communiquées par la Fifa, la date de clôture du mercato en Arabie saoudite est fixée au 20 septembre, alors que la Ligue saoudienne indique la date du 7 septembre sur son site internet, comme le rapporte la presse anglaise. La Belgique (06/09), la Suisse (07/09), la Grèce (11/09), la Russie (14/09) ou la Turquie (15/09) jouent aussi les prolongations. >> Où le marché des transferts est-il toujours ouvert ?



Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce live pour suivre toute l'actualité du mercato, qui s'est terminé le 1er septembre en France et dans les grands championnats européens. Mais le marché reste encore ouvert dans certains pays, comme en Arabie Saoudite. Il faudra également surveiller les transaction des joueurs libres, comme Sergio Ramos, qui va faire son grand retour à Séville 18 ans après.