Surprise, Nampalys Mendy signe à Lens trois jours après la clôture du mercato

L'international sénégalais Nampalys Mendy s'est engagé avec les Sang et Or ce lundi. Le milieu de terrain défensif de 31 ans, passé par Monaco et Nice, était libre depuis la fin de son bail à Leicester.

Le mercato est terminé en France depuis vendredi minuit, mais le RC Lens vient de se renforcer au milieu de terrain.

Les Sang et Or ont annoncé ce lundi la signature d'un joueur libre, et non des moindres: l'international sénégalais (27 sélections) Nampalys Mendy s'est engagé pour deux saisons. L'ancien Monégasque (2010-13) et Niçois (2013-16, prêté en 2017-18) était libre depuis la fin de son bail à Leicester, qu'il avait rejoint à l'été 2018.

Pouille: "Nous le suivions depuis quelques semaines déjà"

C'est un coup séduisant que viennent de réaliser les Lensois, en difficulté dans ce début de championnat (3 défaites, 1 nul). Mendy évolue, à 31 ans, à un niveau toujours intéressant. Il a participé à 24 rencontres toutes compétitions confondues avec les Foxes la saison dernière, et était titulaire au sein de l'équipe sénégalaise victorieuse du Brésil en amical, fin juin (2-4).

Il apportera son expérience au sein d'un entrejeu lensois orphelin de Seko Fofana, et composé de plusieurs éléments jeunes comme Andy Diouf et Salis Abdul Samed. "Nampalys allie expérience et leadership. Nous le suivions depuis quelques semaines déjà et avions noué des échanges constructifs, assure le DG lensois Arnaud Pouille dans un communiqué. Il vient au Racing avec cette envie de s'impliquer pleinement dans la vie du groupe et mettre à profit son vécu."