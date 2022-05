Eto'o, Totti... Les grands noms du football soutiennent la décision de Mbappé

Interrogés en marge d'un match de charité organisé par Samuel Eto'o, la star camerounaise et ses convives ont été invités à réagir à la décision de Kylian Mbappé de rester au PSG.

Alors qu'une moitié de la ville célébrait encore le Scudetto des Rossoneri, les lumières de San Siro se sont rallumées pour Samuel Eto’o. L'ancien attaquant du Barça organisait dimanch, avec Stars on Field, un match de charité, le "Match des héros de l'intégration", pour lutter contre toute forme de discrimination. Une rencontre dont les recettes du seront reversées à la Fondation Samuel Eto'o et à l'association Slums Dunk, toutes deux engagées dans l'amélioration des conditions de vie des enfants au Cameroun et dans d'autres régions du monde.

Totti: "J'aurais pris la même décision"

Avant le match, Samuel Eto'o a parlé à la presse espagnole de son initiative et surtout de l'actualité du football. Concernant la décision de Mbappé de rester au PSG en signant un contrat jusqu’en 2025, l’ex-attaquant international était pour le moins satisfait: "Je ne peux que le féliciter. Il est resté au PSG, une équipe que je soutiens, donc tant mieux pour nous. Ce que nous voulons, c'est que les meilleurs joueurs du monde, quand ils ne sont pas au Barça, aillent au PSG, ou l'inverse. S'il est heureux, c'est bon pour le football".

La légende de l'AS Roma et de la Squadra Azzurra Francesco Totti, qui figurait parmi la liste des prestigieux invités à cet événement caritatif, ne disait pas les choses autrement aux journalistes croisés en zone mixte: "J'aurais pris la même décision, pour vous dire la vérité", a-t-il glissé malicieusement tout en souriant à ses interlocuteurs.