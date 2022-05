PSG: Mbappé compte "expliquer" sa décision à Benzema

Dans un entretien à Marca, Kylian Mbappé est revenu sur sa relation avec Karim Benzema, qu'il ne rejoindra pas au Real Madrid. L'attaquant du PSG assure qu'il va avoir une discussion avec le joueur merengue dans quelques jours, lors du rassemblement de l'équipe de France, pour lui expliquer son choix.

Kylian Mbappé et Karim Benzema ont sans doute des choses à se dire. Les deux hommes vont se retrouver en équipe de France début juin pour quatre matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations. L'attaquant du PSG aurait pu rejoindre son compatriote au Real Madrid, mais il a donc finalement décidé de prolonger de trois saisons avec le club parisien.

Après l'annonce de l'extension du bail de Mbappé, Karim Benzema a posté une story assez énigmatique, où il a affiché une photo de Tupac avec son meilleur ami, impliqué dans le meurtre du rappeur. "Oui, oui, et j'ai vu plusieurs joueurs du Real Madrid publier des choses. Ces choses sont comme ça, je n'ai rien à dire, a commenté Mbappé dans un entretien à Marca. Bien sûr, quand j'irai en équipe de France, j'expliquerai à Karim pourquoi je suis resté au PSG car nous avons une bonne relation."

Il n'a pas échangé avec Benzema depuis son annonce

En conférence de presse ce lundi, Kylian Mbappé avait déjà souligné la multitude de stories des joueurs du Real Madrid, affichant leur amour pour le club et la fierté de porter le maillot. "Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non?", a lancé le buteur du PSG, pas surpris par de telles réactions.

Kylian Mbappé avait assuré aussi qu'il n'a "pas échangé" avec Karim Benzema depuis l'officialisation de sa décision. "Je ne voulais pas en faire trop. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. On ne parlait pas du Real Madrid. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix." En attendant, Karim Benzema est concentré avec ses coéquipiers sur la finale de Ligue des champions, qui aura lieu samedi face à Liverpool, au Stade de France.