Ligue 1: pourquoi Samuel Eto’o était à Reims dimanche

Samuel Eto’o, président de la fédération camerounaise de football, a été vu dans les travées du Stade de France samedi à l’occasion de la finale de la Coupe de France ainsi que dimanche après-midi au stade Auguste-Delaune, pour la rencontre entre Reims et Lens.

Très impliqué dans sa mission, Samuel Eto’o est salué depuis le début de son mandat pour sa grande présence sur le terrain, notamment à travers le Cameroun. Mais l’ancien joueur de Barcelone s’offre actuellement une tournée européenne pour venir à la rencontre des joueurs camerounais disséminés à travers les divers championnats.

À un peu plus de six mois de la Coupe du monde, l’objectif est évidemment de renforcer les liens avec les joueurs de sa sélection. Mais la visée du président de la fédération camerounaise va au-delà: il va également rencontrer les binationaux pour tenter de les convaincre de choisir la sélection des Lions indomptables.

Opération séduction d'Hugo Ekitike ?

Lors du match entre Reims et Lens (1-2, 36e journée de Ligue 1), ce dimanche, Il a donc pu croiser Ignatius Ganago, l’attaquant des Sang et Or, mais aussi discuter avec le jeune et prometteur Rémois Hugo Ekitike, dont les racines sont camerounaises.

Si l’attaquant champenois a fait toutes ses classes avec les sélections jeunes de l'équipe de France, il pourrait potentiellement encore choisir le Cameroun en sélection A. Didier Deschamps et Rigobert Song, les sélectionneurs français et camerounais, pourraient avoir cela en tête lors de leurs prochaines listes.