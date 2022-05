Feyenoord: le fils de Van Persie signe son premier contrat professionnel

Le Feyenoord Rotterdam a officialisé ce lundi le premier contrat professionnel de Shaqueel van Persie. Le fils de Robin van Persie, âgé de 15 ans, s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club néerlandais, où son père officie désormais en tant qu’entraîneur des jeunes.

Entre les Van Persie et le Feyenoord, c’est une histoire d’amour. Et elle vient de connaître un nouveau chapitre marquant. Shaqueel van Persie, le fils de Robin, a signé ce lundi son premier contrat professionnel avec le club de Rotterdam. L’attaquant de 15 ans s’est engagé jusqu’en 2025. Arrivé il y a cinq ans, après être passé par Manchester City et Fenerbahçe, le jeune Néerlandais a fait ses preuves dans l’ouest des Pays-Bas. Au point de devenir le capitaine de l’équipe U16.

"Nous sommes très satisfaits du développement de Shaqueel au Feyenoord, se réjouit Rini Coolen, le responsable de l’académie. Il est perspicace. Il a une mentalité de gagnant, il marque des buts avec facilité et montre qu’il est un vrai leader durant les entraînements ou les matchs. C’est une belle récompense pour lui."

"Feyenoord est commme ma deuxième maison"

Shaqueel, lui, ne cache pas sa fierté. "C’est un jour très spécial pour moi, explique le natif de Londres (à l’époque où son père évoluait à Arsenal). Feyenoord est comme une deuxième maison. Les supporters, le stade, tout est magnifique ici. Mon rêve est de jouer à De Kuip (le surnom du stade de Feyenoord, ndlr) et d’y réussir." Une manière de marcher sur les traces de son père, qui a débuté et conclu sa carrière au sein de l’équipe de Rotterdam.

Après avoir rangé ses crampons en 2019, Robin van Persie officie désormais comme entraîneur des jeunes au Feyenoord. Une manière de suivre au plus près le développement de son fils, qui s’était fait remarquer fin 2020 en marquant d’une superbe reprise acrobatique contre les U15 de l’Ajax Amsterdam.