Football: Diego Godin, légende de l'Uruguay, va prendre sa retraite

Joueur le plus capé de l'histoire de la sélection uruguayenne, Diego Godin mettra fin dimanche à sa longue carrière professionnelle démarrée en 2003. Il a notamment passé neuf saisons du côté de l'Atlético.

Le défenseur uruguayen Diego Godin, 37 ans, mettra fin à sa carrière professionnelle dimanche après un dernier match avec Vélez Sarsfield dans le championnat d'Argentine, a indiqué une source du club argentin à l'AFP. "Diego a décidé que dimanche serait son dernier match. Ensuite, il retournera en Uruguay et ne jouera plus", a précisé cette source.

L'ancien capitaine de l'Uruguay a expliqué aux dirigeants de Velez qu'il allait activer la clause de sortie de son contrat avec le club qu'il avait rejoint en juin 2022 en provenance de l'Atletico Mineiro, dans l'espoir de se remettre en forme pour la Coupe du monde au Qatar. Godin disputera son dernier match dimanche contre Huracan pour la clôture de la Liga argentine 2023.

Le joueur le plus capé de l'histoire de la Celeste

Après des débuts professionnels en 2003 dans le club uruguayen de Cerro, il rejoint trois saisons plus tard le Nacional Montevideo, où il passera moins d'un an avant de rallier Villarreal en Espagne. En août 2010, après la Coupe du monde en Afrique du Sud, il rejoint l'Atlético de Madrid, où il reste neuf ans et en devient le capitaine. Il a également fait un bref passage à l'Inter Milan, avant de terminer sa carrière européenne à Cagliari, en Italie.

De retour en Amérique du Sud début 2022, il s'engage avec l'Atlético Mineiro et, en juin de la même année, rejoint Vélez. Son palmarès comprend trois Supercoupes d'Europe (2010, 2012, 2018) et deux Ligues Europa (2010, 2018) avec l'Atlético Madrid, avec lequel il a également remporté une Coupe du Roi (2013), un championnat d'Espagne (2014) et une Supercoupe d'Espagne (2014). Il a également remporté une Supercoupe du Brésil avec l'Atlético Mineiro (2022).

Godin est le joueur le plus capé de l'histoire de la Celeste, dont il a été le leader pendant le long mandat du "Maestro" Oscar Tabarez. Il compte 161 sélections, dont 82 en tant que capitaine. Il a été sacré champion d'Amérique du Sud (Copa America) en 2011. Il a participé à quatre Coupes du monde: en 2010 en Afrique du Sud où l'Uruguay termine quatrième, 2014 au Brésil, 2018 en Russie et 2022 au Qatar.