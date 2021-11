Uruguay: le sélectionneur Tabarez viré après une mauvaise série

L’Uruguay a officialisé ce vendredi la fin du contrat d’Oscar Tabarez. Sélectionneur depuis 2006, le technicien de 74 ans paie une série de quatre défaites consécutives et la septième place de la Celeste lors des éliminatoires sud-américains pour le Mondial 2022.

Onze buts encaissés et un seul marqué lors des cinq derniers matchs. Pire avec un nul et quatre défaites, l’Uruguay a hypothéqué ses chances de qualification pour la Coupe du monde 2022. Septième à un point de la quatrième place qualificative, la Celeste doit redresser la barre lors des quatre dernières journées des éliminatoires. Si tout n’est pas encore perdu pour les partenaires d’Edinson Cavani et Luis Suarez, le danger est réel. Et ce vendredi, trois jours après une déroute en Bolivie (3-0), la Fédération uruguayenne de football a tranché dans le vif et licencié Oscar Tabarez

"Le comité exécutif de la Fédération uruguayenne informe qu’il a décidé de mettre fin au contrat d’Oscar Tabarez et du staff de la sélection, a indiqué l’instance dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Nous affirmons avec force que cette décision n'implique pas d'ignorer la contribution importante d’Oscar Tabarez au football uruguayen."

Tabarez viré après 15 ans en poste

Nommé en 2006 après la non-qualification pour le Mondial en Allemagne, Oscar Tabarez quitte donc l'équipe d'Uruguay après 181 matchs et un bilan assez flatteur avec 85 victoires, 40 nuls et 57 défaites.

Pendant ces quinze années à la tête de la Celeste, le sélectionneur de 74 ans a même signé plusieurs exploits retentissants avec une demi-finale à la Coupe du monde 2010 ou encore un quart de finale perdu contre la France (2-0) en 2018.

Oscar Tabarez avec l'Uruguay © Icon Sport

Au niveau continental, l'Uruguay reste sur plusieurs échecs en Copa America (trois quarts et une élimination dès le premier tour lors) depuis son titre acquis en 2011 contre le Paraguay.

"Nous exprimons notre respect et notre reconnaissance pour le professionnalisme et le dévouement au cours de la longue période de travail et l'héritage incommensurable que cette étape fructueuse laisse dans l'histoire de l'équipe nationale, rappelle encore le texte partagé par la Fédération uruguayenne. Le comité exécutif de la fédération a pris cette décision difficile en raison des circonstances actuelles, des matchs venir et afin d'obtenir les résultats que nous attendons."

Contraint de briller lors de ses derniers matchs des éliminatoires, l'Uruguay défiera le Paraguay, le Venezuela, le Pérou et surtout le Chili lors d'un dernier déplacement qui pourrait bien priver la Celeste d'une quatrième participation consécutive à la Coupe du monde.