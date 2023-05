Football: Pirlo rejoint la Kings League de Piqué

Après Sergio Agüero, Iker Casillas ou Ronaldinho, une autre légende du football a décidé de rejoindre la Kings League créée par Gerard Piqué. Il s'agit d'Andrea Pirlo, qui jouera seulement lors de la 5e journée.

Une nouvelle légende du ballon rond franchit le pas. Depuis sa création en décembre 2022 par Gerard Piqué, la Kings League ne cesse de connaître un succès sur le terrain, mais aussi en dehors. Plusieurs stars du football ont décidé de rejoindre le championnat de foot à 7. Certains y jouent fréquemment (Ibai Gomez, Joan Capdevila), d'autres de façon temporaire (Ronaldinho, Djibril Cissé, Iker Casillas, Sergio Agüero...). Ce lundi soir, une nouvelle tête d'affiche a été annoncée ce lundi soir: il s'agit du champion du monde 2006 Andrea Pirlo (44 ans).

Joueur occasionnel

Le double vainqueur de la Ligue des champions avec l'AC Milan (2005, 2007) jouera avec l'équipe du Jijantes FC, en tant que 14e joueur. Il ne fera donc son apparition qu'à l'occasion d'un match, lors de la 5e journée le 4 juin, face au PIO FC. Après quatre matchs, l'équipe présidée par Gerard Romero est avant-dernière du classement avec une victoire et trois défaites.

Depuis son lancement, la Kings League connaît un véritable succès. La toute première journée a rassemblé plus de sept millions de personnes sur Twitch. La première "saison", qui rassemblait 12 équipes de 12 joueurs (dont cinq remplaçants) s'est déroulée dans un port industriel près de Barcelone, avant le Final Four au Camp Nou. Sur les 12 membres de chaque équipe, les dix premiers étaient choisis sur tirage au sort auquel tout le monde pouvait s’inscrire, les 11e et 12e étant des joueurs professionnels ou d’anciens pros.