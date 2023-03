Kings League: les chiffres de l’incroyable succès de la première saison achevée dans un Camp Nou rempli

La première saison de la Kings League, compétition à mi-chemin entre le football et le e-sport créée par Gerard Piqué, s’est conclue dimanche par un retentissant succès dans un Camp Nou plein à craquer. Le début d’un nouveau phénomène? L’ancien joueur du Barça a déjà attiré Neymar pour la suite.

Joan Laporta, hilare, en train de sauter avec les supporters, un Camp Nou plein à craquer ou Sergio Agüero (presque) aussi exalté qu’après son but du titre pour Manchester City en 2012. La première saison de la Kings League s’est achevée sur un feu d’artifice dimanche, sous les yeux de son créateur Gerard Piqué. L’ancien défenseur du Barça, qui a pris sa retraite en décembre, est revenu dans son jardin pour exposer l’immense succès de son idée novatrice, véritable carton sur son unique canal de diffusion, Twitch.

Un carton sur Twitch en seulement trois mois

Le champion du monde 2010 a créé cet ovni début janvier, mix entre football, water-polo, tennis, e-sport dans une sorte de jeu de société géant. Le but: sortir gagnant d’un match de foot un peu particulier de deux fois 20 minutes sur un terrain réduit et des buts plus petits. Les équipes peuvent effectuer autant de changements qu’elles veulent et disposent chacune d’une golden card (sorte de joker défini par un lancement de dé avant chaque rencontre).

Depuis janvier, 12 équipes de 12 joueurs (dont cinq remplaçants) se sont affrontées presque chaque week-end dans un port industriel près de Barcelone avant le Final Four au Camp Nou. Sur les 12 membres de chaque équipe, les dix premiers sont choisis sur tirage au sort auquel tout le monde pouvait s’inscrire, les 11e et 12e étant des joueurs professionnels ou d’anciens pros. L’un reste dans l’équipe pendant toute la durée du championnat, l’autre peut changer d’une semaine à l’autre. Joan Capdevila, ancien international espagnol aux 60 sélections, a participé à la première journée, Javier Saviola, Ricardinho, légende du futsal, mais aussi Sergio Agüero ont participé à des rencontres.

D’autres personnalités se sont investies dans la Kings League à la tête des d’équipes, chacune étant présidée par une célébrité du foot ou du net. Ce fut le cas d’Iker Casillas (1K FC), Sergio Agüero (Kunisports) ou du célèbre streamer Ibai (Porcinos FC). Et ce n’est pas fini puisque Piqué a annoncé l’arrivée de Neymar à la tête d’une équipe au Brésil, comme ce sera aussi le cas de Ronaldinho. Lancée en Espagne, la compétition va désormais s’exporter en Amérique du Sud.

Dimanche, l’équipe El Barrio est entrée dans l’histoire en devenant le premier champion de la Kings League après sa victoire en finale face à Annihiladores (3-0), devant 92.000 spectateurs comblés. Par les matchs mais aussi les nombreuses animations: plusieurs concerts et des batailles de rap entre autres. La diffusion de la finale sur Twitch a viré à l’immense carton avec plus de 15 millions de visionnage. En trois mois seulement, la chaîne Kings League est devenue la troisième la plus puissante de la platerforme avec 27 millions d’heures regardées. Ces chiffres ne prennent pas encore en compte l’immense carton de dimanche qui fera grimper ce total. L’évènement était aussi attendu comme la meilleure audience d’une diffusion en direct sur Twitch.