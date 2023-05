Football: Djibril Cissé débarque dans la Kings League de Piqué

Le compte Twitter de Los Troncos, équipe membre de la Kings League organisée par Gerard Piqué, a annoncé ce mercredi que Djibril Cissé était leur nouvelle recrue et deviendrait le 13e joueur de l'équipe, de façon temporaire.

Après plusieurs jours de rumeurs concernant l'arrivée d'une nouvelle recrue au sein de la ligue, l'équipe de Los Troncos a révélé ce mercredi que l'attaquant français Djibril Cissé, âgé de 41 ans, allait rejoindre la Kings League, le championnat de foot à 7 organisé par Gerard Piqué.

13e joueur

Perxitaa, streameur espagnol président de l'équipe Los Troncos, avait donné de nombreux indices ces derniers jours et plusieurs médias espagnols dont Marca avaient déjà avancé que Djibril Cissé pourrait être la prochaine recrue. Il sera le joueur numéro 13 de l'équipe, c'est-à-dire qu'il ne sera présent dans l'équipe de 12 joueurs (dont 5 remplaçants) qu'à l'occasion d'un match, lors de la 2e journée du championnat, le 14 mai prochain à la Cupra Arena.



En livestream sur Twitch, Perxitaa a expliqué qu'il avait pour objectif que Djibril Cissé joue plus de matchs que cette simple 2e journée. Il a même discuté de ce projet avec l'ancien joueur de l'OM en direct, qui a reconnu qu'il avait lui-même l'intention de jouer à d'autres occasions.

Un retour sur les terrains cinq ans après

L'arrivée de Djibril Cissé dans l'équipe de Los Troncos a été annoncée dans une vidéo où l'on voit l'ancien attaquant masqué derrière le visage de Groot. Une annonce en partenariat avec Marvel, qui prépare ainsi la sortie de son film "Les Gardiens de la Galaxie : Volume 3" le 4 mai prochain. Le club de Los Troncos a d'ailleurs changé d'emblème dans le cadre de ce partenariat.

Passé entre autres par Liverpool, Marseille et Auxerre, Djibril Cissé n'a officiellement toujours pas annoncé sa retraite en tant que joueur de football et s'apprête à retrouver le chemin des terrains du côté de l'Espagne, à 41 ans, dans une ligue qui tente de réinventer le football. Gerard Piqué a lancé ce nouveau concept en novembre 2022, où plusieurs équipes s'affrontent dans un football revisité sur un terrain plus petit dans une sorte de mix entre football, water-polo, tennis, e-sport.

Entre janvier et mars 2022, 12 équipes de 12 joueurs (dont cinq remplaçants) se sont affrontées presque chaque week-end dans un port industriel près de Barcelone avant le Final Four au Camp Nou. Sur les 12 membres de chaque équipe, les dix premiers étaient choisis sur tirage au sort auquel tout le monde pouvait s’inscrire, les 11e et 12e étant des joueurs professionnels ou d’anciens pros.