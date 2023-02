Fulham: prêté par le PSG, Kurzawa se blesse gravement au genou à l’entraînement

Layvin Kurzawa s'est sérieusement blessé lors d'un entraînement avec Fulham. Le latéral gauche, prêté par le PSG jusqu'à la fin de la saison, a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en expliquant qu'il souffrait d'une rupture d'un ligament interne du genou. Sa saison est sans doute terminée.

L’aventure de Layvin Kurzawa est en train de tourner au calvaire outre-Manche. Le latéral gauche s’est gravement blessé lors d’une séance d’entraînement avec Fulham. Le joueur de 30 ans, prêté par le PSG jusqu’à la fin de la saison, a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en expliquant avoir reçu un gros choc et être victime d’une rupture d'un ligament interne. Il a posté une photo de son genou gauche maintenu dans une large attelle.

L’international français (13 sélections, 1 but) devrait être éloigné des terrains durant plusieurs mois. Sa saison est sans doute terminée. Un gros coup dur pour Kurzawa, qui a débarqué à Londres à la fin du dernier mercato estival. Gêné par ses problèmes physiques, le natif de Fréjus (Var), sous contrat avec Paris jusqu’en 2024, n’a fait que six apparitions avec les Cottagers, en inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive (toutes compétitions confondues).

L’Américain Robinson lui était préféré

Layvin Kurzawa n’a disputé que trois matchs dans leur intégralité avec Fulham, barré par la concurrence de l’Américain Antonee Robinson, jugé plus fiable par son entraîneur portugais Marco Silva. Après 25 journées, le club londonien est actuellement sixième place de Premier League, à deux points de Newcastle, qui occupe la dernière place qualificative pour l’Europe. Mais les Magpies, comme plusieurs autres équipes de haut de tableau, comptent plusieurs matchs en retard.