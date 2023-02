OM-PSG: Rongier reconnait la "supériorité collective" de Paris lors du Classique, et encense Mbappé

Valentin Rongier était l’invité de l’After Foot sur RMC ce lundi, au lendemain de la grosse désillusion de l’OM contre le PSG dans le Classique (0-3). Le milieu de terrain phocéen a reconnu la supériorité des Parisiens et de Kylian Mbappé, tout en défendant le projet de jeu de son équipe.

L’OM est passé à côté de son grand rendez-vous. Dimanche, le club phocéen s’est lourdement incliné sur la pelouse du Vélodrome dans le Classique contre le PSG (25e journée de Ligue 1, 0-3). Alors qu’ils auraient pu revenir à deux points de leurs adversaires du soir en cas de succès, les hommes d’Igor Tudor ont cédé sous les coups de butoir des Parisiens, portés par un très grand Kylian Mbappé.

Au coup d’envoi, Tudor et son staff avaient pourtant tenté un coup tactique, avec Sead Kolasinac dans un rôle de piston gauche et Nuno Tavares aligné à droite plutôt qu’à gauche pour tenter de contenir les assauts du champion du monde 2018.

"Sur le match d'hier, il n'y a pas photo"

"C’était un choix tactique du coach, il voulait assurer Kolasinac à gauche car ça avait fonctionné en Coupe, a détaillé Valentin Rongier dans l’After Foot sur RMC ce lundi soir. Mais ce n’est pas sur un ou deux postes, la supériorité était collective, c’est dur de le reconnaître mais sur le match d’hier, il n’y a pas photo."

Conscient de la différence de niveau sur cette rencontre, le milieu de terrain marseillais a également encensé la performance de Mbappé, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. "Mbappé ? Il faut le reconnaître: il va plus vite, il est plus fort, il est efficace. Quand tu regardes le match, la première occasion c’est but, la deuxième c’est passe et la troisième c’est encore un exploit. Force est de constater qu’hier soir, ils ont été supérieurs."

Rongier défend le plan de jeu marseillais

Alors que la gestion de la profondeur était l’une des clefs du match, notamment en la présence de Mbappé, de nombreuses critiques ont émergé sur le plan de jeu de l’OM. Habitués à se montrer extrêmement agressifs dans le pressing, les Marseillais auraient, selon l’avis de certains, dû revoir leur plan de jeu pour être moins vulnérables.

"C’est ce qu’on fait depuis le début de l’année, ce qu’on travaille toute l’année à l'entraînement. On est conditionnés pour ça. Dans notre tête, on sait qu’à chaque match on va étouffer nos adversaires, a tranché Rongier dans l’After Fooot pour défendre le plan de jeu de son équipe. Notre entraîneur est quelqu’un qui a un style particulier et qui veut maintenir cette philosophie de jeu qui que ce soir en face. Peut-être que si on avait eu un bloc bas, on aurait pu contre-attaquer et faire quelque chose, mais c’est ce qui nous a permis de gagner en Coupe contre eux et ce qui nous a permis d’en être là aujourd’hui en championnat. (...) Si on avait attendu bloc bas, qu’on avait pris des vagues tout le match et qu’on avait également perdu le match, vous auriez dit ‘pourquoi l’OM n’a pas gardé ses principes ?’"