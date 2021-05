Grèce: Stéphan et Puel seraient dans le viseur de l'AEK Athènes

La presse grecque rapporte samedi que l'AEK Athènes s'intéresse à deux techniciens français pour le poste d'entraîneur la saison prochaine. Les noms de Claude Puel et Julien Stéphan sont évoqués.

Un entraîneur français sur le banc de touche de l'AEK Athènes la saison prochaine? Cela pourrait être le cas, à en croire les informations du média local SportTime. Les dirigeants du club grec cherchent un remplaçant à Manolo Jiimenez et se donnent quelques jours pour parvenir à leur mission.

Da Silva aurait une proposition

Le nom de Julien Stéphan, libre depuis son départ ces dernières semaines de Rennes, est avancé comme une piste crédible. Le marché français plairait au club d'Athènes puisque le nom de Claude Puel, actuellement en poste du côté de Saint-Etienne, est aussi évoqué comme une possibilité.

Et en cas d'arrivée de Julien Stéphan, l'ancien technicien rennais pourrait retrouver l'un de ses anciens joueurs. Damien Da Silva, le défenseur de 32 ans, sera libre en juin prochain et est annoncé du côté de l'AEK. D'autres équipes se sont aussi positionnées sur le dossier Da Silva mais le club de la capitale grecque aimerait obtenir la signature du joueur rapidement. Un contrat de trois ans, avec plus de deux millions d'euros annuels, lui serait proposé.

Răzvan Lucescu et Vladan Milojević sont aussi cités comme des candidats potentiels pour reprendre le poste d'entraîneur de l'AEK Athènes. Le club de la capitale s'est classé troisième de la saison régulière de son championnat, et se trouve actuellement en 4e position des barrages de fin de saison.