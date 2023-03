PSG: pour Suarez, Neymar aurait "certainement gagné le Ballon d'or"... en restant au Barça

Dans une interview donnée au Brésil, Luis Suarez regrette que Neymar ait quitté le FC Barcelone en 2017, surtout pour signer au PSG plutôt que dans un top club anglais.

Quand Neymar a signé au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros en 2017, Luis Suarez n'a pas compris. Dans une interview dévoilée vendredi par le média brésilien Placar, l'attaquant uruguayen de Grêmio (36 ans) révèle avoir conseillé à son ancien coéquipier de rester au FC Barcelone à l'époque.

"Nous lui avions dit: 'Ney, si tu veux tout gagner reste ici avec nous'", raconte Luis Suarez, qui a partagé trois saisons au Barça avec le Brésilien. "Il nous écoutait et disait 'oui, je vais rester'. Et puis il y a l'entourage qui est parfois difficile à contrôler. En tant qu'amis, nous luis avons conseillé de rester, mais c'est sa décision et celle de sa famille", ajoute-t-il.

"Mais la France ?"

Alors quitte à le voir changer d'air, "El Pistolero" espérait qu'il rejoigne la Premier League. "Neymar, c'est mieux en Angleterre. À Manchester City, le football sera meilleur là-bas", lui a-t-il dit.

"Mais la France?", s'étonne Luis Suarez, manifestement encore interloqué. "Nous savions que le football français s'était beaucoup développé. Mais à ce moment-là, nous avions dit que la meilleure chose était qu'il reste avec nous. Quand il a pris sa décision, cela nous a assommé. Pour nous, il était très important et il était difficile de remplacer un joueur comme lui".

"S'il était resté à Barcelone, il aurait certainement gagné le Ballon d'or", conclut Luis Suarez. À Paris, Neymar n'a pas réussi à faire mieux que 5e de l'édition 2016, égalant ainsi son classement de 2013.