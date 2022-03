Guerre en Ukraine: Cabella a officiellement résilié son contrat avec Krasnodar

Rémy Cabella, international français qui évoluait à Krasnodar, en Russie, depuis 2019, a résilié son contrat ce mercredi en raison de la guerre en Ukraine.

C'était dans les tuyaux depuis la semaine dernière, c'est désormais officiel : Rémy Cabella n'est plus un joueur de Krasnodar. Le club russe avait annoncé jeudi dernier suspendre les contrats de huit joueurs étrangers en raison de la guerre en Ukraine. Une première étape qui devait déboucher sur une résiliation de contrat que l'ancien milieu offensif de l'OM a annoncé ce mercredi sur son compte Instagram.

" Je remercie du fond du cœur le FC Krasnodar pour ces 3 années. Je remercie toutes les personnes du club de m’avoir aidé tous les jours !! Merci à tous les joueurs, merci à tous les supporters. Merci aux dirigeants et au président de m’avoir fait confiance. Je suis de tout cœur avec vous et je vous aime."

Un avenir flou

Krasnodar a confirmé l'information via un communiqué, affirmant avoir "convenu de mettre fin au contrat par consentement mutuel". Désormais libre de tout contrat, Cabella peut s'engager dans le club de son choix. Les premières rumeurs envoient l'international français (4 sélections) à Saint-Etienne.

Passé par le Forez entre 2017 et 2019, le joueur de 32 ans a assisté au match opposant les Verts au FC Metz dimanche dernier (1-0) et avait été interrogé sur la possibilité d'un retour par France Bleu Saint-Etienne Loire : "C'était vraiment incroyable (l'ovation reçue devant Geoffroy-Guichard) j'ai encore les frissons. Cette ferveur me manque un petit peu au quotidien c'est vrai. C'est pour ça qu'on joue au foot. Mon retour ? Je n'entends que ça depuis des jours mais franchement je ne sais pas. C'est une période un peu compliquée et j'attends que tout se calme, après je verrai."

Avec Krasnodar, Cabella a disputé 62 matchs pour 17 buts et 10 passes décisives. Il a également pu retrouver la Ligue des Champions en 2020.