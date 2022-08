PSG: "On trouve des places en virage Auteuil à 1000 voire 1500 euros", le CUP justifie sa mesure sur l’interdiction de revente des billets

Pour contrer la multiplication de cette pratique, le CUP menace d’exclusion ses membres qui revendaient leurs places d’abonnés, souvent à des prix affolants. Une mesure qui satisfait les supporters parisiens tout comme le club de la capitale, assure le président du collectif lundi à France Bleu Paris.

Le 5 août, le Collectif Ultras Paris (CUP) répondait à l’explosion des prix des billets de seconde main au Parc des Princes par une interdiction pour ses membres de revendre leurs places d’abonnés - souvent à des prix très élevés - sous peine de se voir exclus du groupe de supporters du PSG.

Une mesure forte qui est plutôt bien passée auprès des abonnés concernés, encouragés à céder leur place "à d’autres membres du CUP dont les moyens financiers ne permettent pas d’accéder aux matchs, le CUP solidarité ou la fondation PSG", écrivait le CUP dans un communiqué. Interrogé par France Bleu Paris, son président Romain Mabille s'est confié plus en détails sur cette mesure, expliquant que son collectif en avait "ras-le-bol de voir les gens en tribune vendre leur place".

"On se battra toujours pour que tous les habitants de l'Île-de-France puissent voir les matchs du PSG"

"Quand on a la chance d'avoir un abonnement en tribune Auteuil, ce n'est ni pour faire du business, ni pour s'absenter, lâche-t-il. Il y a tout un tas de gens qui aimeraient bien avoir des abonnements et les listes d'attente sont énormes. (…) Après, on sait bien que professionnellement, personnellement, il y a toujours des impératifs de temps en temps. C'est pour ça qu'on autorise le prêt. Mais s'absenter à des fins financières, c'est inadmissible! Donc on a décidé de contrer cette revente et on a proposé au PSG d'appliquer aux abonnements du CUP des interdictions de revente."

Décidée en concertation avec le club de la capitale, cette mesure a été comprise par les décideurs du PSG, assure Mabille. "Le club voit comme nous que le prix à la revente flambe sur la plateforme Ticketplace. Parfois, on trouve des places en virage Auteuil à 1000 voire 1500 euros. Le PSG est conscient du problème. (…) Le foot, ça reste un sport populaire. Tout le monde doit pouvoir aller voir un match au Parc des Princes. Et nous, on se battra toujours pour que tous les habitants de l'Île-de-France puissent voir les matchs du PSG."

Romain Mabille a également confirmé le gel du prix de l’abonnement à la saison, toujours fixé à 420 euros l’unité. Tout comme le réchauffement des relations que le collectif entretient avec le club: "C’est vrai que c'est un sujet très important et le fait de bloquer les tarifs, ça reste un geste fort du PSG. Ça montre qu’on se fait confiance, qu’il y a à nouveau un vrai dialogue et qu’on avance ensemble sur certains dossiers."