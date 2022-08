"Il joue pour l’argent sale du sang", Haaland pris pour cible en Norvège à cause de son arrivée à Manchester City

Le transfert d’Erling Haaland à Manchester City, club détenu par la famille royale des Emirats arabes unis, fait réagir en Norvège. Une banderole a été déployée il y a quelques jours pour critiquer son choix de carrière.

En Norvège, même Erling Haaland n’est pas exempté de critiques. Lors d’un match entre Bryne FK, son club formateur, et le SK Brann Bergen le week-end dernier, un groupe de supporters a déployé une banderole visant à critiquer le choix de carrière de la star norvégienne.

"Hello Farmers! La mariée joue pour l’argent sale du sang. Il n’y a qu’un seul Haaland", indiquait la banderole des fans du SK Brann, qui reprochent à l’attaquant d’avoir signé à Manchester City, un club aux mains des Emirats arabes unis et qui, selon eux, ne servirait qu’à améliorer l’image du pays pétrolier à l’international.

"Il aurait pu choisir n'importe quel club du monde"

Provocateurs et amusés, les fans du SK Brann ont donc indiqué qu’il n’y avait qu’un seul Haaland, sous-entendu leur milieu de terrain Markus Haaland, et non pas Erling.

"Haaland ne peut échapper aux critiques, a explique Erlend Ytre-Arne Vagane, porte-parole du groupe de supporters du SK Brann. Il aurait pu choisir n’importe quel club du monde. Il n’aurait pas dû choisir le club qui est le pire en termes de sportswashing. Il doit y faire face."