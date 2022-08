Premier League: Haaland, Nunez, Jesus… quel attaquant va le plus cartonner cette saison?

Haaland, Nunez, Jesus, Sterling, Richarlison: cinq des membres du "Big Six" de Premier League ont sorti le chéquier cet été pour recruter un attaquant. Juste avant la reprise du championnat, chaque club espère avoir fait la meilleure affaire.

Erling Haaland à Manchester City pour 60 millions d’euros

C’est l’un des plus gros coups de l’été : "le cyborg" Erling Haaland débarque au sein de l’armada Manchester City. Le Norvégien a tourné le dos au Real Madrid pour rejoindre Pep Guardiola et ouvrir ce qui pourrait être une nouvelle ère du côté de l’Etihad Stadium. L’équipe qui aimait jouer sans avant-centre a recruté ce qui se fait de mieux ou presque en Europe à ce poste.

Tout ce beau monde va devoir apprendre à se connaître. Haaland pourrait ne pas démarrer aussi bien à City qu’il l’avait fait à Dortmund (12 buts lors de ses 6 premiers matchs), en témoigne son raté très commenté face à Liverpool, ce week-end lors du Community Shield, et ses coéquipiers vont devoir (re)prendre l’habitude de jouer avec un véritable n°9. Mais une fois que la mayonnaise aura pris, difficile d’imaginer un mariage plus prolifique que celui-ci.

Darwin Nuñez à Liverpool pour 75 millions d’euros

Dans cette lutte à distance entre cadors de Premier League, c’est Liverpool qui a signé le plus gros chèque, et pour le joueur qui a jusqu’ici le moins de références au plus haut niveau. Darwin Nuñez, 23 ans depuis quelques semaines, n’a que deux saisons en première division dans les jambes, avec Benfica. Mais ses 34 buts sur l’exercice précédent, dont six en Ligue des champions, ont convaincu les Reds.

L’Uruguayen, avant-centre imposant de 1,87m, arrive toutefois dans une équipe peu habituée, ces dernières saisons, à jouer avec un tel profil. Lors de ses premiers matchs de préparation, Nuñez a d’ailleurs eu du mal, avant de claquer un quadruplé contre Leipzig. "C’est le meilleur moyen de stopper toutes ces discussions", a réagi Jürgen Klopp. C’est toutefois en Premier League, sous une pression qu’il ne connait pas encore, que l’Uruguayen devra répondre présent.

Gabriel Jesus à Arsenal pour 52 millions d’euros

Lui ne sera pas trop perdu. A Arsenal, Gabriel Jesus va retrouver Mikel Arteta, qu’il a connu à Manchester City et qui reprend à son compte quelques idées de son mentor Pep Guardiola. Accueilli par les Brésiliens Martinelli, Gabriel Magalhães et Marquinhos et par les Portugais Cédric Soares et Fabio Vieira, le nouveau numéro 9 des Gunners s’est immédiatement adapté.

Avec sept buts en cinq matchs de préparation, dont un triplé contre Séville pour sa première à l’Emirates Stadium, Gabriel Jesus a enchanté tous les fans d’Arsenal, en quête d’un avant-centre qui empile les buts. Sa complicité avec Odegaard ou Saka semble déjà évidente et il ne découvrira pas la Premier League, où il évolue depuis six ans. Le Brésilien a tout pour être à Arsenal la tête d’affiche qu’il n’était pas à Manchester City, noyé dans un effectif pléthorique.

Raheem Sterling à Chelsea pour 56 millions d’euros

Raheem Sterling est de retour à Londres, où il a passé sa jeunesse, après onze années passées à Liverpool et Manchester. Ailier à ses débuts, l’Anglais est devenu un attaquant complet, capable de jouer dans l’axe et qui a marqué au moins dix buts en Premier League lors de ses cinq dernières saisons. C’est ce dont avait besoin Chelsea après le départ de Romelu Lukaku, qui a laissé les Blues sans avant-centre de référence.

Timo Werner et Michi Batshuayi sont toujours là mais n’ont pas les faveurs de Thomas Tüchel. En préparation, Raheem Sterling a été aligné dans un trio d’attaque avec Kai Havertz et Mason Mount, face à l’Udinese, marquant dès son premier match avec le maillot de Chelsea. Les Blues comptent sur lui pour amener son goût pour la gagne, cultivé à City. Sterling, lui, pourrait enfin devenir le leader d’attaque d’une grosse écurie.

Richarlison à Tottenham pour 58 millions d’euros

De toute la liste, c’est peut-être le transfert le moins logique. Tottenham a déjà un duo Kane-Son prolifique et a recruté l’hiver dernier Kulusevski, qui s’est vite imposé sur l’aile. Mais les Spurs ont malgré tout sorti le chéquier pour s’acheter Richarlison, un homme à tout faire capable de jouer dans l’axe et sur un côté, mais qu’on n’imagine pas prendre la place des deux indéboulonnables et qui pourrait donc se battre pour le dernier siège avec Kulusevski, ou servir de remplaçant de luxe.

Après une saison à jouer le maintien avec Everton, le Brésilien de 25 ans va découvrir le haut du tableau, mais il ne sort pas de sa meilleure saison sur le plan comptable – 10 buts en championnat, il avait fait mieux lors de ses deux premiers exercices avec les Toffees. En préparation, Antonio Conte a semblé satisfait de son nouveau joueur. A ce prix-là, heureusement. Mais Richarlison va devoir gagner sa place, là où d’autres gros transferts de l’été arrivent en terrain conquis.