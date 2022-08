Manchester City: "Si vous pensez que je suis bon, je peux encore m’améliorer", Haaland ultra ambitieux avant ses débuts en Premier League

Erling Haaland s’est confié à la télévision anglaise avant la reprise de la Premier League ce week-end. La recrue phare du mercato estival de Manchester City a fait preuve d’une grosse envie avant de défier West Ham dimanche en championnat.

Deux ratés contre Liverpool lors du Community Shield et les premières critiques ont fusé contre lui. Arrivé cet été à Manchester City, découvre petit à petit les joies du football anglais. Avant la reprise de la Premier League, le Norvégien a dévoilé ses objectifs lors d’un entretien accordé à Sky Sports. L’occasion de fixer la barre très haut en terme de développement.

"Il s’agit d’essayer de profiter du moment présent. Les gens parlent de ce que vous avez fait il y a un an, mais c’est le prochain match qui compte, a lancé l’ancien de Salzbourg et Dortmund. […] Ce que je peux améliorer?] Tout. Si vous pensez que je suis bon à une chose, je peux encore m’améliorer."

Haaland: "J’ai faim de buts"

En seulement 30 rencontres en 2021-2022, Erling Haaland a marqué 29 buts et délivré 8 passes décisives avec le Borussia Dortmund. Mais si les blessures l’ont un peu freiné en Bundesliga, il compt bien poursuivre son ascension sous les ordres de Pep Guardiola chez les Skybklues.

"En tant que jeune joueur, jouant pour Pep Guardiola, jouant pour le meilleur club d’Angleterre, je dois continuer à me développer et m’améliorer dans beaucoup de choses, a encore estimé le buteur de 22 ans. C’est ce que j’aime beaucoup dans le football, vous pouvez toujours vous développer, vous pouvez toujours vous améliorer au jeu."

Et le nouveau numéro 9 de Manchester City d’ajouter sur ses envies: "Je suis un joueur qui a faim de buts, qui se donne à 100% et qui veut gagner chaque match. Ce sont des choses simples, mais aussi très importantes."

Haaland refuse de marcher dans les pas d’Ibrahimovic et Ronaldo

Avec sa grande taille, son physique de déménageur, Erling Haaland dispose de qualités athlétiques incroyables pour son jeune âge. Un style et une rigueur qui font naître des comparaisons avec deux de ses modèles: Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Comme le Portugais et le Suédois, "Le Cyborg" dispose d’une grosse confiance en lui et d’un charisme indéniable. Mais contrairement aux deux phénomènes, le Norvégien ne veut pas (encore) être considéré comme une star.

"Je n’en ai pas besoin", a sobrement répondu Erling Haaland lorsqu’il a été comparé à CR7 et Ibracadabra et interrogé sur le besoin d’attirer l’attention à lui. […] J’aime faire une blague sur Instagram ici et là, mais à part cela, j’aime me détendre et m’amuser. Fondamentalement, profiter de ce que je fais."

Recruté par l’un des favoris pour le titre en Premier League et en Ligue des champions, Erling Haaland n’aura probablement pas le choix. S’il continue à empiler les buts, il sera obligatoire sous le feu des projecteurs.