Inter: forfait avec la Slovaquie, Skriniar donne des nouvelles peu rassurantes de son dos

Milan Skriniar souffre toujours du dos. Le défenseur de l’Inter, qui n’a pas joué depuis plus d’un mois, a déclaré forfait pour les premiers matchs de la Slovaquie en éliminatoires de l’Euro 2024. Le joueur de 28 ans pourrait rejoindre librement le PSG cet été.

Milan Skriniar n’est toujours pas en état de reprendre la compétition. Le défenseur de l’Inter, qui n’a pas joué depuis plus d’un mois, ne pourra pas participer aux prochains matchs de la Slovaquie. Après avoir passé de nouveaux examens avec le staff médical de sa sélection, le joueur de 28 ans a déclaré forfait pour la réception du Luxembourg (ce jeudi) et le déplacement en Bosnie-Herzégovine (dimanche).

En cause? Des problèmes de dos dont Skriniar ne parvient pas à se défaire. Le roc des Nerazzurri, qui pourrait rejoindre le PSG librement cet été (à l’issue de son contrat), a d’ailleurs donné des nouvelles peu rassurantes de son état de santé.

"Des douleurs qui descendent jusqu'à la jambe"

"Je ne vais pas très bien. J'ai des problèmes de dos avec des douleurs qui descendent jusqu'à la jambe, explique-t-il dans une vidéo diffusée par la fédération slovaque. Malheureusement, je ne pourrai pas jouer avec la sélection. Je suis juste venu saluer l’équipe et souhaiter bonne chance à tout le monde. Je vais rentrer à Milan afin de poursuivre mon traitement pour retrouver la forme le plus vite possible."

Milan Skriniar a disputé 31 matchs cette saison avec l’Inter, sous les ordres de Simone Inzaghi (toutes compétitions confondues). Ses dirigeants ont décidé de lui retirer le brassard de capitaine après son refus de prolonger son contrat pour partir libre dans quelques mois. Sa dernière apparition avec le club lombard remonte au 13 février lors d’un déplacement sur le terrain de la Sampdoria en Serie A (0-0).