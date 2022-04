Inter Miami: Higuain prendra sa retraite à la fin de l’année

Gonzalo Higuain vit ses derniers mois en tant que footballeur professionnel. Son père a confié à la télévision argentine que l’attaquant de l’Inter Miami raccrocherait les crampons à la fin de l’année. Après avoir fêté ses 35 ans.

La ligne d’arrivée à l’horizon. Gonzalo Higuain est au crépuscule de sa carrière. L’attaquant de l’Inter Miami vit ses derniers mois en tant que joueur professionnel. Dans une interview accordée à la télévision argentine, son père Jorge, lui-même ancien footballeur, a révélé que son fils raccrocherait bientôt les crampons. "Gonzalo m’a dit qu’il ne reviendrait pas en Argentine, il prendra sa retraite à la fin de l’année", a-t-il expliqué sur TNT Sports. Higuain aura alors fêté ses 35 ans (le 10 décembre) et son contrat avec la franchise de Floride arrivera à son terme.

Pipita a débarqué en Major League Soccer en septembre 2020. En un an et demi, il a inscrit 15 buts et délivré 9 passes décisives en 44 apparitions sur les pelouses américaines. Né à Brest (à l’époque où son père y jouait) et formé à River Plate, l’avant-centre a découvert le foot européen sous le maillot du Real Madrid. Il est ensuite parti en Italie, où il a porté les couleurs de Naples, de la Juventus et de l’AC Milan. Avant d’achever son périple par Chelsea et de s'envoler pour les États-Unis.

Son père aimerait qu’il "continue dans le football"

Un parcours qui lui a permis de devenir triple champion d’Espagne et d’Italie. Avec 75 sélections et 31 buts, Higuain a également été un élément majeur de l’équipe d’Argentine, avec qui il a atteint la finale de la Coupe du monde 2014 (défaite 1-0 en prolongation face à l’Allemagne).

Reste à savoir ce qu’il fera une fois ses crampons rangés dans le placard. Son père espère le voir rester près du rectangle vert: "J'aimerais qu'il continue à être lié au football. C'est un garçon qui en sait beaucoup, qui a été à plusieurs endroits, il a tout pour réussir. Pour moi, ce serait dommage s'il ne continuait pas dans le football".