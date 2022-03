"Je me maintiens en forme", Blaise Matuidi entretient le flou sur son avenir

L’avenir de Blaise Matuidi (34 ans) sur les terrains de football est incertain. Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec l’Inter Miami, le milieu de terrain a été interrogé par So Foot et a entretenu le flou.

Que ce soit au PSG, à la Juventus ou en équipe de France, Blaise Matuidi a toujours su s’imposer comme un élément important au milieu de terrain. Loué pour son gros volume de jeu, le Français a connu une fin d’aventure compliquée à l’Inter Miami où il a récemment résilié son contrat. Désormais sans club, le joueur de 34 ans s’est illustré en lançant un fonds d’investissement baptisé "Origins". De quoi envisager encore plus une fin de carrière?

Durant un entretien avec So Foot, Matuidi a abordé ce point, tout en laissant planer le mystère: "Il n’est pas question que je dise que je vais arrêter. Je me maintiens en forme et je me laisse le temps de voir les choses venir."

"Rien ne t’empêche d’entreprendre et d’être performant"

Si aucun nom de club ne s’est encore vraiment dégagé, l’ancien Parisien est convaincu de pouvoir allier sa nouvelle activité professionnelle avec son métier de footballeur.

Pour préciser sa pensée, le vainqueur du Mondial 2018 a pris l’exemple du basketteur Kevin Durant qui possède aussi un fonds: "Actuellement Kevin Durant joue tous les deux jours avec son club de Brooklyn et il est très performant. Pourtant, c’est aujourd’hui l’une des figures mondiales du business, notamment dans le monde de la tech (…) Rien ne t’empêche d’entreprendre et d’être performant."

En attendant de trouver une nouvelle formation, Matuidi est devenu l’ambassadeur de l’Inter Miami. Un rôle lui permettant de passer "plus de temps avec les miens, avec ma famille, et pour bosser ce que je mets en place en dehors du football."