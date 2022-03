MLS: Higuain dézingué par un adversaire, qui le trouve "pathétique" et "négatif"

Joueur du Chicago Fire, l'Allemand Fabian Herbers s'est lâché au sujet de Gonzalo Higuain, qu'il a récemment affronté en MLS, dans un podcast. Il juge l'Argentin "tellement pathétique".

"Maintenant, tout ça m’amuse. Qu’est-ce qui peut m’affecter alors que j’ai joué quinze années dans les meilleures équipes du monde ? J’ai aussi marqué plus de 300 buts, j’ai joué trois Coupes du monde, et quatre fois la Copa America. Ça me fait rire." Dans un entretien donné en début de semaine au quotidien Olé, Gonzalo Higuain expliquait ne plus faire attention aux critiques à 34 ans.

Difficile de ne pas y voir une réponse à la récente sortie de Fabian Herbers. Joueur du Chicago Fire, l’Allemand s’en est pris durement à l’ancien buteur du Napoli et de la Juventus Turin dans son podcast "Zee Soccer Podcast".

"Son langage corporel est terrible"

"Que ce mec aille se faire foutre. Ce gars est tellement pathétique. A chaque fois qu’un de ses coéquipiers fait une mauvaise passe, il reste planté là, il est négatif. Son langage corporel est tout simplement terrible. Je ne voudrais pas être son coéquipier. Il est tellement négatif, tellement destructeur avec ses propres coéquipiers alors qu’il est censé les aider et les rendre meilleurs. Ça va être une longue saison pour Miami s’il ne change pas", a-t-il lancé dans des propos rapportés par Marca.

Herbers et Higuain se sont affrontés le 27 février dernier lors du nul entre l’Inter Miami et le Chicago Fire (0-0) pour le début de la nouvelle saison de MLS. Leurs retrouvailles auront lieu le 10 septembre à Chicago. D'ici là, Higuain tentera de faire gonfler ses statistiques (13 buts et 8 passes décisives en 40 matchs depuis son arrivée) et d'aider l'Inter Miami à décoller. La saison dernière, la franchise co-détenue par David Beckham a terminé seulement à la 11e place de la Conférence Est.